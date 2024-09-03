С 1 сентября прекратил вещание и ведение сайта, а также социальных сетей один из самых первых ТВ-каналов города "7 канал". Сообщается, что он прекратил свою речь "временно". Напомним, что "7 канал" начал вещание еще в 1992 году. Современный "7 канал" появился в 2014 году. После начала полномасштабной войны прекратил временно вещание, но через полгода снова открылся.

В СМИ были сообщения, что вместе с "7 каналом" закрывается сайт "УСИ", также принадлежащий сирийскому бизнесмену Аднану Кивану. Но на 1 сентября сайт продолжает выпускать новости.