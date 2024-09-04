В Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств: юстиции, по вопросам стратегических отраслей промышленности и защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина А.Н.

министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С".

Детали: Спикер заверил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

Обновлено: Министр Камышин в соцсети Telegram сообщил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде.

"Продолжу работать в оборонке, но в другой роли", - добавил он.

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