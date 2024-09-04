Головная боль – одно из самых распространенных заболеваний, которое хотя бы раз испытывал каждый человек. Однако не все знают, что головные боли могут значительно различаться по своей природе, причинам и симптомам. Разбираться в типах боли важно, чтобы подобрать наиболее эффективное лечение.

По данным Гарвардской медицинской школы, существует свыше 300 разных видов головных болей. Врачи разделяют их на две большие категории:

Первичные. Так называют боли, которые не вызваны какими‑либо заболеваниями. Их причиной обычно являются внешние факторы (например, переутомление, перебор с алкоголем, смена погоды, недосыпание) или повышенная активность некоторых зон мозга, связанных с болевой чувствительностью. Первичные головные боли могут быть очень неприятными, но чаще всего они не опасны.

Вторичные. В этом случае головная боль является симптомом какого‑то основного заболевания или процесса, происходящего в организме. Это могут быть инфекции (грипп, синусит, отит, менингит), аллергия, гипертония, травмы головы, опухоли. Некоторые из заболеваний, о которых сигналит вторичная головная боль, опасны.

Когда надо вызывать скорую

Срочно набирайте 103, 112 или немедленно обращайтесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если кроме сильной боли есть другие симптомы:

Температура выше 39 °C.

Проблемы с пониманием речи.

Невнятная речь, заплетающийся язык, неестественные паузы между словами.

Внезапно возникшие проблемы со зрением: нечёткость, расплывчатость, появление белых или тёмных пятен перед глазами.

Онемение, слабость или паралич на одной из сторон тела.

Скованность мышц шеи. Она проявляется тем, что человек не может наклонить голову назад, к плечам или прижать подбородок к груди.

Качающаяся, неровная походка.

Спутанное сознание.

Обморок.

Тошнота или рвота (если они явно не связаны с гриппом или похмельем).

Всё это может говорить о тяжёлой инфекции, остром нарушении мозгового кровообращения и других серьёзных проблемах со здоровьем, которые без своевременной помощи могут привести даже к смерти.

И лишь если угрожающих симптомов нет, имеет смысл прислушаться к ощущениям, чтобы определить вид головной боли и понять, как с ней справиться.

Каковы самые распространённые виды первичной головной боли

Чаще всего встречаются такие.

1. Головная боль напряжения

Это самый популярный вид первичной головной боли: с ней в тот или иной период жизни сталкиваются трое из каждых четверых взрослых людей.

Как распознать

Типичная головная боль напряжения — тупая, давящая, охватывает голову с обеих сторон и не пульсирует. Иногда болезненные ощущения могут отдавать в плечи и шею. Как правило, этот тип боли возникает, если вы долго и напряжённо работаете или переживаете затянувшийся эмоциональный стресс.

Что делать

Как правило, головные боли напряжения длятся недолго: от 20 минут до пары часов. Чтобы убрать дискомфорт, чаще всего достаточно выпить безрецептурное обезболивающее, например на основе парацетамола, аспирина, ибупрофена. Некоторым людям помогает короткий сон или лёгкий перекус.

2. Мигрень

Этот тип первичной головной боли встречается реже, чем предыдущий, но проявляет себя гораздо неприятнее. Женщины страдают от мигрени в два‑три раза чаще мужчин.

Как распознать

Типичная мигрень возникает с одной стороны головы, чаще всего охватывая область глаза и виска, а затем распространяясь на затылок. Боль пульсирует, усиливается при ярком свете или громких звуках, нередко сопровождается тошнотой.

Примерно в 20% случаев мигрени предшествует так называемая аура. Чаще всего она проявляет себя нарушениями зрения: перед глазами возникают искорки, мерцающие огни, зигзагообразные линии. Также аура может включать в себя покалывания на одной стороне лица или в одной руке и некоторые проблемы с речью.

Что делать

Признаки ауры схожи с проявлениями инсульта. Поэтому, если подобные ощущения возникли у вас впервые, немедленно вызывайте скорую.

Если же мигрень проходит без дополнительных симптомов, попробовать снять дискомфорт можно всё теми же безрецептурными обезболивающими средствами. Важно лишь принять их в самом начале приступа.

Впрочем, некоторым людям безрецептурные таблетки не помогают и могут потребоваться более мощные препараты. Как правило, это лекарства из группы триптанов. Только учтите, что у них есть противопоказания, так что подбирать их нужно с помощью терапевта. Врач при необходимости назначит вам и другие средства, которые помогут в борьбе с болью: бета‑блокаторы, антидепрессанты, противосудорожные препараты.

3. Кластерная головная боль

Ещё один распространённый тип первичной головной боли. В отличие от мигрени, им страдают в основном мужчины — в пять раз чаще женщин.

Типичный пациент с кластерной головной болью — давно курящий мужчина средних лет.

Впрочем, такая симптоматика может отмечаться у представителей обоих полов и в любом возрасте.

Как распознать

Головная боль возникает группами (кластерами) — от одного до восьми приступов в день в течение 1–3 месяцев в году. Чаще всего это происходит весной или осенью.

Каждый приступ начинается внезапно и длится 30–60 минут. Боль всегда поражает только одну сторону головы, обычно за глазом. Она интенсивная, пульсирующая, может сопровождаться заложенностью носа, слезотечением (на пострадавшей стороне), тошнотой, повышением чувствительности к свету и звукам.

Что делать

Обычные обезболивающие таблетки в случае кластеров неэффективны. Этот тип боли лечат кислородной терапией (вдыхание кислорода при первых признаках ухудшения самочувствия может остановить приступ), препаратами из группы триптанов (лучше в виде инъекций), местными анестетиками и другими медикаментами. Средства всегда подбирают индивидуально. Сделать это может только квалифицированный врач — терапевт или другой специалист, к которому он вас направит.

Каковы самые распространённые виды вторичных головных болей

Если список первичных головных болей не слишком велик, то вторичных вариантов — десятки. Следующие несколько видов вторичных головных болей чаще всего упоминаются на разных медицинских ресурсах.

1. Головная боль носовых пазух (синусов)

Она возникает как симптом накопления слизи в синусах — заполненных воздухом полостях в передней части головы (носовых пазухах). Такое происходит при различных инфекционных заболеваниях, например простуде, а также при сезонных аллергиях. Слизь давит на стенки синусов, вызывая распирающие болезненные ощущения.

Как распознать

Острый синусит проявляет себя давящей болью в районе лба, носа, вокруг глаз. Если наклонить голову вперёд, неприятные ощущения усилятся.

Кроме того, косвенными признаками проблем с носовыми пазухами являются заложенность и густые выделения из носа, а также повышение температуры.

Что делать

Синусовые головные боли лечат разжижая слизь, заполнившую носовые пазухи. Для этих целей подходят безрецептурные противоотёчные капли в нос, а также, если речь идёт об аллергии, — антигистаминные препараты.

Если воспаление синусов связано с бактериальной инфекцией, понадобится приём антибиотиков. Назначает их только терапевт или отоларинголог: лишь специалист сможет подобрать именно те средства, которые будут эффективны в вашем случае.

2. Гормональная головная боль

Этот тип вторичной головной боли является следствием гормональных колебаний в организме. Как правило, им страдают женщины, переживающие овуляцию, ПМС, менструацию или беременность.

Как распознать

Гормональная боль может носить разный характер: бывает давящей, пульсирующей, острой или тупой. Предположить такой тип можно по времени возникновения. Если обычно вы чувствуете себя неплохо, но в определённый период месячного цикла голова начинает раскалываться, скорее всего, речь о гормональной боли.

Что делать

Здесь хорошо справляются обычные безрецептурные болеутоляющие таблетки. Также помочь могут альтернативные средства: разнообразные техники релаксации, йога, иглоукалывание.

3. Головная боль, связанная с физической нагрузкой

Этот тип дискомфорта возникает сразу после интенсивных упражнений: бега, секса, поднятия тяжестей. Иногда его относят к первичным головным болям. Но такую симптоматику могут спровоцировать и серьёзные заболевания.

Как распознать

Физическая нагрузка вызывает приток крови к черепу. Люди ощущают это как пульсирующую боль, охватывающую голову с обеих сторон.

Что делать

Как правило, боль, вызванная физической нагрузкой, длится несколько минут (в редких случаях — пару часов). Достаточно отдышаться, чуть отдохнуть — и неприятные ощущения отступят сами собой. Чтобы ускорить процесс, можно принять безрецептурные обезболивающие таблетки, например на основе аспирина или ибупрофена.

Однако, если такие головные боли возникают постоянно, нужно как можно быстрее проконсультироваться с терапевтом. Это может быть признаком серьёзных нарушений кровообращения.

4. Посттравматическая головная боль

Этот тип боли может развиться после любой травмы головы. Постепенно приступы становятся все слабее и прекращаются в среднем спустя 6–12 месяцев. Но в некоторых случаях такие состояния превращаются в хронические.

Как распознать

Если у вас была травма головы, а теперь вы регулярно испытываете боль, похожую на головную боль напряжения или мигрень, возможно, это именно посттравматический тип.

Что делать

Можно попробовать снять приступ обычными безрецептурными таблетками. Если они не помогают или их приходится принимать слишком часто, терапевт назначит вам лекарства из группы триптанов либо бета‑адреноблокаторы.

Когда надо обратиться к врачу

Иногда установить тип головной боли бывает сложно. Например, чем интенсивнее становится боль напряжения, тем сильнее она напоминает мигрень. Верно и обратное: чем дольше длится мигрень, тем больше она становится похожей на головную боль напряжения. Мигрень также легко спутать с синусовым типом. А неприятная пульсация в голове, возникающая при физической нагрузке, может оказаться признаком серьёзного заболевания.

Разобраться в таких запутанных случаях способен только квалифицированный врач. Обязательно и по возможности быстрее обратитесь к терапевту, если:

вы испытываете три и более приступа головной боли в неделю;

дискомфорт становится всё сильнее;

вам приходится принимать обезболивающие таблетки два‑три раза в неделю или чаще;

головные боли регулярно возникают у вас при физической нагрузке, наклонах, кашле или после любой активности (прогулки, уборки);

у вас бывали головные боли, но сейчас их проявления изменились — например, раньше вы сталкивались в основном с тупой давящей болью, а теперь она стала острой и пульсирующей.

Врач расспросит вас о симптомах и образе жизни, проведёт осмотр, заглянет в вашу историю болезни, поинтересуется, какие лекарства вы принимаете. Возможно, вы получите направление к невропатологу, чтобы исключить неврологические заболевания (например, рассеянный склероз) и нарушения в работе центральной нервной системы.

После постановки диагноза специалист подберёт лекарства и даст рекомендации, которые помогут вам избавиться от головной боли.

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