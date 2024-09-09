Минцифра запустила услугу регистрации брака онлайн в «Дія».

сообщает пресс-служба, пишет Команда «Дія» цифровизировала полный цикл бракосочетания — от предложения любимым до подписи свидетельства. Об этомпресс-служба, пишет Finance.ua

«Абсолютно безразлично, в какой точке мира вы находитесь, „Дія“ узаконит вашу любовь за 30 минут. Только вы, партнер, смартфоны и церемониймейстер. Клик-клик — и вы муж и жена», — говорится в сообщении.

Теперь никаких ожиданий и поездок в учреждения для подачи заявлений и выбора дат церемонии. Достаточно открыть приложение, сделать несколько кликов и выбрать дату. А потом просто по уведомлению прийти на церемонию.

Как воспользоваться услугой:

1. Обновите «Дія» и зайдите в Сервисы — Брак онлайн.

2. Выберите Сделать предложение и отправьте уведомление половинке на удобный мессенджер.

3. Возлюбленный человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.

4. После согласия представьте свои данные для заявления в течение 12 часов.

5. Система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

Также в «Дія» можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную. А после регистрации брака свидетельство подтянется в «Дія» за 24 часа, а физический экземпляр придет по почте.

Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в «Дія» на онлайн-церемонию, где вас ждет сотрудник Цифрового ГРАГСа. Процесс женитьбы длится до 30 минут. Все, что от вас требуется — смартфон и интернет.

Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в «Дія» в течение суток. А физический документ закажете доставкой Укрпочты или заберете в отделении. Отменить заявление о браке можно также через «Дія». А повторно подать его — в любое время.

Технически процесс обеспечивает платформа видеосвязи Webex от американской корпорации Cisco.

Кому доступна услуга

Женитесь в «Дія», если вы: