2-го сентября вся полнота Одесской митрополии - викарии, духовенство, монашество и верная паства – поздравили нашего архипастыря митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с Днем рождения. Вера, надежда и любовь пусть и дальше будут верными спутниками на Вашем жизненном пути, Ваше Высокопреосвященство, новой волной вознося Вас на крыльях к невероятным высотам Вашего святительского служения. Мы видим, как значительно преобразилась жизнь православной Одессы и ее граждан за годы Вашего управления Одесской кафедрой. Наш град украшает множество златоверхих новых и восстановленных храмов; теплятся неугасаемые лампады монастырей, возносящих неустанно свои святые молитвы о наступлении мирных времен для нашей любимой Украины; оказывается множество гуманитарной помощи всем страждущим и нуждающимся. Недостаточно слов, чтобы в совершенстве описать всю Вашу работу как богомудрого Архипастыря. Прежде всего желаем Вам, Ваше Высокопреосвященство, крепкого-крепкого здоровья и сил. Многая и благая лета, дорогой Владыка!

1-го сентября, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Владыке митрополиту сослужили архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Арцизский Виктор, архиепископ Болградский Сергий, епископ Тарутинский Алипий, также ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, наместник Свято-Покровского скита архимандрит Мелетий и многочисленное духовенство Одессы. По завершении Божественной литургии митрополит Агафангел совершил молебен на начало учебного года. 31-го августа в Одесской духовной семинарии состоялся торжественный акт, посвященный началу нового учебного года, который возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский обратился к преподавателям и студентам со своим архипастырским словом и поздравил новых преподавателей духовной школы - архиепископа Южненского Диодора и архимандрита Алексия (Коваля).

2-го сентября одесситы отметили День города. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, Почетного гражданина Одессы и Одесской области, в праздновании принял участие архиепископ Южненский Диодор. На Думской площади в честь Дня города собрались представители мэрии и военной администрации, дипломатического корпуса и воинских подразделений, обороняющих Одессу, члены многочисленных национальных диаспор. На праздничном мероприятии был торжественно поднят флаг города и прозвучали пожелания мира и спокойствия его жителям и всем украинцам.

5-го сентября, в день кончины священномученика Павла Гайдая, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского и по приглашению митрополита Балтского и Ананьевского Алексия, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор принял участие в Божественной литургии в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в селе Белка Одесской области. Епархиальные Катехизаторские курсы имени святителя Иннокентия Одесского объявили набор слушателей на 2024/2025 учебный год. Набор проходит с 1-го августа по 10-е сентября. В обучении представлены три направления: базовое вероучительное, которое рекомендуется для начинающих; также Школа изучения Библии и иконописное отделение. Телефон для справок: +38 050 333 08 05 (Ксения), +38 050 391 75 44 (Юлия, Viber).

Хотя, к счастью, редко, но все-таки встречаются люди, которые, зная за собой множество грехов, думают, что Бог их не простит, и, думая так, все более и более приходят в глубину зол и не радеют о своем спасении. Братие! Этот грех, называемый грехом отчаяния, есть самый тяжкий из всех грехов и неминуемо ведет человека к конечной погибели. Как бы кто не был грешен, никто и никогда не отчаивайся в своем спасении и скорей прибегай к Богу с покаянием.

Тяжки твои раны греховные, но Господь Иисус Христос силен исцелить раны всего мира. Бесчисленны грехи твои, но бесконечно и милосердие Божие к кающимся грешникам. Поверьте, что многие из обращавшихся к Богу злодеев делались служителями Божьими и еще при жизни удостаивались дара чудотворений. Многие из блудниц и других великих, но покаявшихся грешников блаженствуют ныне там, в обителях Отца Небесного! Не желая утомлять внимания вашего, из множества примеров, которые бы могли подтвердить истину слов моих, я укажу вам на тот, который представляет нам собою преподобный Давид, бывший разбойник. Он много делал зла: многих убивал. Он был такой, говорит описатель жития его, «яко ин никтоже зол бяше». Однажды, отдыхая на горе со своими товарищами и размышляя о своей жизни, он пришел в ужас от своих дел, раскаялся и решился остальные дни свои посвятить на служение Богу. Бросив своих сообщников, он пришел в монастырь и просил привратника доложить о себе игумену, говоря, что он хочет быть монахом.