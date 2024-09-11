Международный валютный фонд и Украина достигли предварительной договоренности по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В результате Киев может получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов.

сообщает пресс-служба Национального банка. Как передает Finance.ua , об этомпресс-служба Национального банка.

«Представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели. После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 834,8 млн СПЗ (около 1,1 млрд долл. США в эквиваленте)», — говорится в сообщении.

Миссия Международного валютного фонда по пятому пересмотру программы «Механизм расширенного финансирования» (The Extended Fund Facility, EFF) с Украиной работала в Киеве с 4 по 10 сентября 2024 года.

«Несмотря на войну, показатели выполнения программы остаются высокими: все количественные критерии эффективности к концу июня были выполнены, как и структурный маяк, предусмотренный для этого пересмотра», — говорится в заявлении руководителя миссии МВФ в Украине Гевина Грея.

«Мы достигли договоренностей относительно параметров политики и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в условиях продолжающейся войны, на следующий период программы. Важными остаются эффективное взаимодействие фискальной и монетарной власти. Дальнейшее взвешенное управление должно обеспечить надлежащую основу для экономического роста и дальше», — отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

В МВФ подчеркнули, что умелая политика украинских властей, высокая адаптивность населения и бизнеса, а также устойчивое внешнее финансирование позволили поддержать макроэкономическую и финансовую стабильность. Реальный ВВП в I квартале 2024 г. вырос на 6,5% г/г, а международные резервы были достаточными — на уровне 42,3 млрд дол. США по состоянию на 1 сентября.

По прогнозу Фонда, во втором полугодии 2024 года экономический рост в Украине замедлится из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру, влияния войны на рынок труда и уровня ожиданий деловой активности. Прогноз роста реального ВВП по итогам 2024 г. — на уровне 3%, а инфляции — до 9%. Решение проблемы дефицита электроэнергии накануне зимы критически важно и требует скоординированных усилий, в том числе с участием международных партнеров.

Экономический рост в 2025 г. прогнозируется Фондом на уровне 2,5−3,5%. В то же время риски прогноза чрезвычайно высоки.

МВФ также отметил стабильность и ликвидность финансового сектора и быстрые темпы реформирования, несмотря на трудности военного положения. Для сохранения финансовой стабильности и повышения готовности к потенциальным потрясениям приоритетным является укрепление системы санации банков, планирование на случай непредвиденных обстоятельств и управление банками.

Возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики к концу года уменьшились из-за рисков роста инфляции, однако политика НБУ адекватна и согласована с достижением инфляционной цели в среднесрочной перспективе. Обменный курс должен и дальше выполнять функцию поглотителя шоков и приспосабливаться к фундаментальным рыночным факторам, способствуя сохранению внешней стабильности.

Надлежащая монетарная политика в сочетании с режимом управляемой гибкости курса должна помочь предотвратить чрезмерные курсовые колебания и разбалансировать курсовые и инфляционные ожидания. Также важно сохранять взвешенный и поэтапный подход к смягчению валютных ограничений в соответствии с утвержденной стратегией и согласовывать его с общим комплексом мер экономической политики.

Своевременная и предсказуемая внешняя финансовая поддержка на условиях, соответствующих долговой устойчивости, остается необходимой для поддержания экономической стабильности. В то же время в государственном бюджете на 2025 год должны быть учтены финансовые ограничения и потребность в обеспечении долговой устойчивости. Также критически важны решительные усилия по мобилизации внутренних доходов.

, что Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о пятом пересмотре нашей программы EFF на 15,6 млрд долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram добавил , что Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о пятом пересмотре нашей программы EFF на 15,6 млрд долларов.