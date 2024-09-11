Возможно, достаточно выпить воды и раздеться. Но не исключено, что потребуется скорая помощь.

Медики рекомендуют не сбивать температуру до 38,9 °C (для детей первых месяцев жизни — до 38 °C), поскольку до этого уровня она не вредит организму, зато позволяет ему справиться с инфекцией. Учтите, что температура зависит от места, где вы её измеряете.

При измерении во рту нормальная средняя температура составляет 37 °C.

Под мышкой градусник покажет значение на 0,3-0,6 °C ниже. То же относится и к измерениям на лбу.

Если использовать термометр ректально, его показания будут на 0,3-0,6 °C выше, чем во рту.

Поэтому лучше ориентироваться не только на показания градусника, которые могут быть не слишком точными, но и на самочувствие. Если температура ниже 38,9 °C, однако вы плохо себя чувствуете, с ней надо бороться.

Обычно это делают с помощью жаропонижающих средств, например на основе парацетамола или ибупрофена. Однако иногда лекарства не срабатывают. И на то есть причины.

Откуда берётся температура и какой она бывает

Температуру выше 38,3 °C называют лихорадкой или гипертермией. Часто эти термины используются как синонимы, но это не совсем корректно: некоторые медики полагают, что между ними есть разница, хоть и тонкая.

Что такое лихорадка

Лихорадка — это физиологическая реакция, которая возникает, когда в организме растёт количество веществ под названием «пирогены».

Чаще всего пирогены попадают в кровь извне (такие называют экзогенными). Это, например, вирусные частицы, оболочки разнообразных бактерий, а также производимые микробами токсины. Но иногда организм вырабатывает пирогены самостоятельно (в этом случае они эндогенные). Такое происходит при различных опухолевых процессах, а также при перепроизводстве белков, выделяющихся во время реакций иммунной системы.

Пирогены вместе с кровью поступают в участок мозга под названием «гипоталамус». В человеческом организме он играет роль термостата: устанавливает, поддерживает и регулирует температуру тела.

Если гипоталамус обнаруживает, что уровень пирогенов вырос, он начинает повышать температуру

В общих чертах этот механизм прост и эффективен. Рассмотрим его на примере вирусной или бактериальной инфекции.

В организм попадает вирус или бактерия → увеличивается количество пирогенов → гипоталамус повышает температуру → вредоносные микробы и вирусы под её действием погибают → уровень пирогенов падает → гипоталамус реагирует на это и снижает температуру до нормальной. Инфекция побеждена, человек снова здоров.

Так действует лихорадка на фоне ОРВИ. И именно поэтому медики не рекомендуют сбивать температуру при простуде: это необходимо, чтобы справиться с инфекцией. А после победы гипоталамус «выключит» жар сам.

Однако тут есть важное но. Температура хорошо действует на экзогенные пирогены, уничтожая их источник. С эндогенными всё сложнее. Например, если они образуются из‑за сбоя в работе иммунной системы, которая по каким‑то причинам начинает перепроизводство защитных белков (к ним относятся цитокины, а сбой может проявляться цитокиновым штормом или другой аутоиммунной реакцией), то гипоталамус температуру повысит. Но белки это не уничтожит, поэтому на уровень пирогенов не повлияет. В результате жар может держаться, пока не закончится иммунный сбой.

Что такое гипертермия

Не каждый случай высокой температуры имеет пирогенные причины. Самый наглядный пример непирогенного происхождения — перегрев. Если вы долго будете находиться в чрезмерно жарком помещении, температура тела начнёт расти. Хотя воспаления в организме вроде бы нет, и уровень пирогенов в крови не повышен.

Такую реакцию организма, когда нормальная терморегуляция нарушается, называют гипертермией.

Гипертермия также может возникать после черепно‑мозговой травмы, в результате которой был повреждён гипоталамус. Или по другой причине, способной нарушить функцию «термостата»: из‑за сбоев в кровоснабжении мозга и в работе нервной системы, из‑за опухолей, аутоиммунных заболеваний (той же системной красной волчанки).

Впрочем, грань между пирогенным и непирогенным повышением температуры очень размыт

Есть много свидетельств, что состояния, которые считаются непирогенными, всё-таки вызывают воспалительную реакцию (например, тепловой удар). В результате к гипертермии присоединяется и лихорадка — и какой из этих двух факторов играет более важную роль в повышении температуры, определить практически невозможно.

Почему температура не сбивается и что делать

Популярные жаропонижающие в самых общих чертах справляются с лихорадкой так.

Во‑первых, они проникают в кровь, разносятся с кровотоком по организму и уменьшают активность воспалительных процессов. Таким образом снижается количество пирогенов. Во‑вторых, они блокируют передачу информации о воспалении в гипоталамус. В результате внутренний «термометр» полагает, что с организмом всё в порядке, болезнь побеждена, — и снижает температуру. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится лекарственный эффект.

Исходя из этого можно вывести несколько причин, почему иногда температура не сбивается лекарствами.

Что‑то не то с жаропонижающим

Возможно, вы не заглянули в инструкцию и приняли слишком маленькую дозу. А может, у лекарства закончился срок годности. Или оно потеряло свои свойства из‑за ненадлежащего хранения: например, таблетки лежали открытыми под ярким солнцем или в помещении с повышенной влажностью.

Иногда препараты и вовсе оказываются подделками — и, естественно, не дают ожидаемого эффекта.

Что делать

Нравоучения вроде «Читайте инструкцию» или «Следите за сроком годности», пожалуй, здесь неуместны (хотя они и имеют под собой основания). Если таблетка не сработала, то есть температура не снизилась через 30–40 минут, можно принять альтернативу.

Например, если вас подвело средство на основе парацетамола, выпейте лекарство, содержащее ибупрофен. Или наоборот. Совместное употребление этих препаратов считается безопасным для людей старше 16 лет, и одна из таблеток может подействовать. Для оценки эффекта выждите ещё как минимум 30–40 минут после приёма.

Вы не соблюдаете условия, необходимые для снижения температуры

Сложно добиться снижения температуры, если вы лежите под тёплым одеялом в жарком помещении, решили активно позаниматься спортом или, например, давно не пили воду: жидкость нужна, чтобы лекарство быстрее растворилось и попало в кровь.

Что делать

Ваша задача — помочь организму избавиться от лишнего тепла. Поэтому после приёма жаропонижающего соблюдайте несколько важных правил:

Отдыхайте. Лучше всего лежать и стараться не шевелиться: при движении температура тела растёт.

По возможности разденьтесь догола или наденьте максимально тонкую дышащую одежду. Тело должно потеть, а пот — активно и без препятствий испаряться с поверхности кожи: именно этот процесс обеспечивает эффективное естественное охлаждение.

Проконтролируйте, какая температура воздуха в помещении. Идеально, если она не будет превышать 18–20 °C.

Пейте больше жидкости. Даже если не хотите. Влага нужна и для производства пота, и для эффективного действия жаропонижающих средств.

Лихорадка вызвана серьёзным воспалением или другими опасными причинами

Жаропонижающие средства на основе парацетамола или ибупрофена легко справляются с пирогенами при, положим, ОРВИ. Но если к простуде присоединилась более серьёзная инфекция, этих веществ в организме становится столько, что спрятать их от гипоталамуса не получается.

Температура может перестать сбиваться, если вирусная инфекция переросла в обширную бактериальную пневмонию

Также жаропонижающие не действуют, если речь идёт о системных нарушениях в работе организма, спровоцировавших либо массовый выброс эндогенных пирогенов, либо гипертермию, — о них мы сказали выше.

Что делать

Если, несмотря на приём жаропонижающих и другие меры, температура упрямо держится на значениях выше 38,9 °С и тем более если она достигает 39,4 °С и продолжает расти, немедленно свяжитесь с терапевтом и следуйте его указаниям.

Если возможности проконсультироваться с врачом нет, вызывайте скорую. Несбиваемая высокая температура — угрожающий симптом, который нередко требует неотложной медицинской помощи.

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