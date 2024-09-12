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Сьогодні, 12:00

Молодим підприємцям доступні гранти до 150 тисяч: уряд розширив "Власну справу"

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Правительство расширило "Собственное дело" на молодых предпринимателей: им доступны гранты до 150 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. 

Гранты в размере до 150 тысяч гривен на открытие собственного бизнеса с обязательством зарегистрироваться ФЛП смогут получить молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. 

В то же время требование создать рабочие места для них будет не обязательным. 

"Мы, как Правительство, постоянно совершенствуем программу "Собственное дело".  Сегодня мы запускаем гранты для молодежи: предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить до 150 тысяч гривен под обязательство зарегистрироваться ФЛП без создания рабочих мест. А через три года такой предприниматель сможет еще раз получить грант от государства - уже по программе "Собственное дело" на общих условиях в размере до 250 тыс. гривен и обязательством создать не менее 2 рабочих мест", - сказала Первый вице-премьер-министр Украины - Министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

Также Правительство расширило категории получателей грантов в рамках "Собственного дела". Теперь их могут получить жены и мужья погибших воинов. Такой грант составит до 500 тыс.

Кроме того, Правительство добавило в перечень получателей грантов производителей вин и предпринимателей, работающих на территории активных боевых действий. Еще одна новация заключается в том, что предпринимателям разрешили за грантовые средства брать в аренду водоемы и покупать аквакультуры для их разведения.

В общем, за два года работы программы "Власна справа" предприниматели получили от государства 20 тысяч грантов на развитие бизнеса на 4,6 млрд. Благодаря этому они создали более 38 тыс. новых рабочих мест

Напомним:

Украинцы в возрасте до 25 лет смогут получить гранты на собственное дело на 150 000 грн в рамках новой программы, которая заработает с сентября.

Определены новые 376 победителей программы "Собственное дело" по итогам пятнадцатой волны. Они получат гранты на открытие или развитие бизнеса на 92 млн грн.


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