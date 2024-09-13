ЖИТИЕ

Александра Свирского

Родился преп. Александр (в миру Аммос) в 1448 г. в пределах Великого Новгорода, в небольшом местечке Обонежской пятины – Мандерах, по молитве престарелых родителей, отличавшихся истинно христианской жизнью. Для освоения грамоты отрок поручен был опытному наставнику, но лишь молитвой приобрел он способности к учению, так что вскоре превзошел знаниями всех своих сверстников. С юных лет начал он изнурять тело бдением и постами, только в этом испрашивая свободу от родительской воли. Чужд он был и житейских треволнений, и искания удовольствий, и праздности. Когда он достиг совершеннолетия, «восхотеша родители его сочетати законному браку, божественный же юноша небрежаше о сем, но присно желаша и помышляша, како бы мира бежати». Юноша стремился в Валаамскую обитель, рассказы о которой ему доводилось слышать. Однажды он встретил иноков, прибывших с Валаама в его родное селение по монастырским делам. Одному из них – уже старцу – поведал он о своем желании достичь Валаама и получил совет не медлить с исполнением духовной потребности, «пока сеятель злый не посеял плевела в сердце...»

После усердной молитвы в 26 лет Аммос тайно оставил родительский дом. Первую ночь путник провел на берегу небольшого красивого озера, окруженного вековыми деревьями. В тонком сне услышал он таинственный голос, который благословил его в дальнейший путь и провозвестил сооружение обители на этом чудном месте. Возблагодарив Бога, юноша собрался идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и Господь послал ему Ангела в образе случайного путника до самых монастырских ворот. Приняв постриг с именем Александр, провел он здесь 13 лет в посте и молитве. Между тем его безутешные родители получили, наконец, весть о пропавшем сыне. Отец посетил обитель и горько плакал, увидев изможденного постом Александра. Но подвижник утешил его и в духовной беседе убедил тоже оставить мир, чтобы обрести новое поприще. И мать преподобного дни свои окончила в монастыре.

Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том настоятеля, но опытный старец счел, что еще не пришло время покидать братию. Однажды во время ночной молитвы блаженный услышал небесный голос, повелевающий ему направиться на место, которое было указано прежде. Открыв оконце, увидел Александр великий свет, изливавшийся с юго-востока. На сей раз настоятель не отказал в благословении и отпустил в назначенный путь. В 1487 г. Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне, в 6-ти верстах от реки Свири. В глубине непроходимого бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам.

Неподалеку находилось дворянское поместье Андрея Завалишина, который занимался охотой. Однажды, увлеченный погоней за оленем, он очутился в чаще леса и набрел на хижину Александра. Познакомившись с отшельником, ловчий признался ему, что уже замечал свет над этим местом и давно собирался сюда. Опечалился Александр, что его жительство не укрылось от людей, и попросил пришельца никому не сказывать о нем, поведал потом свою повесть и отпустил с благословением. Но молва о пустыннике распространилась в окрестностях и дошла до брата Александра – Иоанна. С радостью прибег он в пустынь, чтобы разделить тяготы отшельничества. Смирившись, блаженный принял родного гостя, вспомнив, что при начале его пустынножительства было ему внушение свыше: не чуждаться жаждущих спасения и руководить ими. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял брату, то дерзко поучая, то отказываясь строить келлии для приходящих.

Слезными ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение и досаду и стяжал, наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и великий мир в душе. В скором времени Иоанн скончался, и брат похоронил его в пустыни, к Александру же начали собираться жаждущие обитать под сенью его молитвы. Пришел и Завалишин со своими чадами и принес пустынникам много хлеба. Александр принял жертву, но посоветовал братии не оставаться праздными, а очищать лес и возделывать землю, чтобы питаться трудами рук своих и снабжать убогих.

Некто инок Никифор, носивший тяжелые вериги, приходил к пустыннику свирскому за благословением и, пожив рядом с ним, стал собираться на поклонение в Киев, а уходя, предсказал, что Господь соорудит на месте сем обитель с каменными церквами. Духи нечистые воздвигли множество искушений преподобному, окружая его целыми полчищами, и страшными угрозами заставляли отступиться от места. Добрый же воин Христов крестным знамением рассеивал все тьмы. Явился тогда Александру Ангел Господень в глубине пустыни и осиял небесным светом, укрепляя его дух, чтобы исполнил он повеленное и построил церковь во имя Святой Троицы. Прожив 25 лет в свирской пустыни, Александр был утешен божественным явлением такой силы, что нельзя было сравнить его ни с какими другими восхищениями его духа: для него повторилось видение, бывшее некогда Аврааму: светлые Ангелы с посохами в руках изображали собой Святую Троицу, и голос небесный сказал ему: «...Дух Святый благоволил избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чистоты... ты же сооруди здесь храм Святой Троицы и собери братию, да спасешь души их...» Когда же преподобный стал помышлять, где заложить храм, явился Ангел с простертыми крылами, в куколе и иноческой мантии и указал место для храма.

Александр начал заботиться о сооружении церкви, а число братии между тем возрастало. Ученики умоляли своего наставника принять сан священства, но смиренный Александр уклонялся, пока не принудил его к этому Новгородский архиепископ Серапион. Когда была построена деревянная церковь и получена необходимая утварь, блаженный Александр приступил к священнослужению, но в то же время он не оставлял и черную работу, подавая братии пример смирения и трудолюбия. Никого не обличал он суровым словом, но в духе прозорливости притчами поучал согрешающих. Особо строго наблюдал он за соблюдением всего монастырского устава. Не прерывал игумен благоустраивать обитель: построил с братией мельницу и каменную церковь вместо деревянной. По просьбе преподобного великий князь Василий Иванович прислал искусных каменщиков и обильную милостыню, так что Александр мог воздвигнуть церковь там, где указал Ангел.

Много людей притекало к нему за духовным советом, и в общении являл он необычайную прозорливость: от некоего Григория не принял дары, обличив его в оскорблении матери; богатому поселянину Симеону дал важный совет, не последовав ему, тот скончался в определенный день; боярина Тимофея Апрелева наставлял, ради рождения сына, подражать странноприимству Авраама и Сарры, и через год Тимофей получил просимое. Для своих духовных чад блаженный Александр был истинным целителем душ и врачевателем недугов. По молитве преподобного рыбак умножал свой улов, а купец – свое имение.

В последние годы жизни преп. Александр соорудил еще одну каменную церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, опять же не без царского участия и помощи Небесной. А вскоре удостоился Божественного явления: прочитав в келье акафист Божией Матери, он сказал ученику Афанасию: «Трезвись и бодрствуй, ибо будет нам чудное посещение». Внезапно великий свет осиял весь монастырь, и старец увидел над алтарем основанной им церкви Матерь Божию, как бы сидящую на престоле с Младенцем в руках, в предстоянии Ангельских ликов. Пал пред Нею ниц преподобный и услышал утешительное обещание, что не оскудеет покров Ее над созданной обителью и после его преставления. Ученик Афанасий лежал при этом как мертвый от чудного видения.

В глубокой старости, когда уже приблизился Александр ко Господу по духовной лестнице своих добродетелей, преподобный собрал братию, поручил их предстательству Божией Матери и назначил четырех иеромонахов, чтобы святитель Макарий выбрал из них игумена. До самой минуты своего отшествия он непрестанно поучал братию хранить смиренномудрие и нищелюбие.

Погребли его близ церкви Преображения, недалеко от обители, в общей братской усыпальнице. Произошло это 30 августа (12 сентября н. ст.) 1533 года, а 17/30 апреля 1641 года мощи его были обретены нетленными. Повсеместное празднование памяти преп. Александра было установлено уже в 1547 г. на день кончины. Местно память его празднуется и в день открытия мощей, и в праздник Пятидесятницы, в воспоминание «Трисолнечного сияния» – Святой Троицы.