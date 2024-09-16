Верховная Рада будет рассматривать законопроект №11031, который предлагает введение видеомониторинга в публичных местах. Система сможет идентифицировать людей и общественный транспорт, и передавать данные о них правоохранительным органам.

РБК-Украина расспросила адвокатов, будут ли ловить таким образом уклонистов и как видеомониторинг повлияет на процесс мобилизации.

Повлияет ли видеомониторинг на процесс мобилизации

Целесообразно ли вводить видеомониторинг во время военного положения

Как видеомониторинг повлияет на украинцев

Повлияет ли видеомониторинг на процесс мобилизации

Если будет принят законопроект № 11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", то с помощью видеокамер, размещенных по всей Украине, смогут следить за гражданами в публичных местах.

Это должно повысить уровень безопасности и помочь правоохранителям быстро находить преступников. Но часть украинцев считает, что таким образом будут разыскивать уклонистов.

"Граждане переживают относительно влияния видеомониторинга на процесс мобилизации. Однако считаю, что такие вещи связывать неуместно, поскольку система видеонаблюдения направлена на защиту населения от правонарушения, поэтому если лицо находится в розыске из-за совершения правонарушения, то оно довольно быстро будет выявлено и задержано", – говорит адвокат Ярослав Хливный.

При этом адвокат Дмитрий Франчук заявляет, что есть определенные основания полагать, что систему видеонаблюдения могут использовать для задержания уклонистов.

"Если система будет достаточно эффективной, тогда идентифицировать людей на улице действительно будет проще. Однако это поднимает дополнительные этические вопросы по использованию технологий для целенаправленного преследования определенной категории граждан", – говорит Франчук.

Целесообразно ли вводить видеомониторинг во время военного положения

Единая система видеомониторинга будет осуществлять наблюдение, кроме публичных мест, еще и за стратегическими объектами.

"Возникает вопрос о безопасности такой системы в условиях военного положения, во время которого запрещено снимать перемещение военных и военной техники. Смогут ли сохранить эту информацию от утечки – ответить невозможно, однако надеемся, что авторы законопроекта это учли", – говорит Хливный.

Добавим, что за защиту информации с камер видеомониторинга будет отвечать МВД. Данные будут храниться в течение 15 лет.

"Учитывая условия сегодняшнего дня, такие меры могут сделать проживание в нашей стране более безопасными. Однако, открытым остается вопрос срока введения таких изменений, а именно или целесобразно именно сейчас внедрять систему во время активных боевых действий", – считает Хливный.

Будут следить за уклонистами? Юристы объяснили, повлияет ли видеомониторинг на мобилизацию Система видеомониторинга сможет распознавать лицо

Как видеомониторинг повлияет на украинцев

Юристы отмечают, что многие страны мира уже имеют опыт внедрения систем массового видеонаблюдения. Однако эффективность и последствия таких систем могут существенно отличаться в зависимости от конкретных условий. Наиболее известны примеры использования таких систем – в Китае и Великобритании.

Франчук считает, что если этот закон будет принят, то он может иметь следующие последствия:

увеличение уровня безопасности: возможно уменьшение количества преступлений и более эффективное раскрытие уже совершенных

ограничение конфиденциальности: уменьшение личного пространства и постоянное чувство наблюдения

риск злоупотреблений: возможно использование системы для политических репрессий, дискриминации и других незаконных действий

расходы на систему: требуются значительные финансовые ресурсы для создания и удержания такой системы. Хотя в законопроекте говорится, что дополнительные расходы из госбюджета для введения видеомониторинга не предусмотрены

Добавим, что недавно в Волынском ТЦК разрешили использовать оружие при угрозе жизни работников военкомата. РБК-Украина расспросила адвоката, какие именно ситуации могут расценить как угрозу жизни и какими юридическими последствиями и коллизиями это может обернуться.





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