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15-09-2024, 14:00

В Україні найменша народжуваність та найбільша смертність у світі, - звіт ЦРУ

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Украина занимает первое место в мире по смертности населения. При этом рождаемость в Украине самая маленькая среди других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). 

По данным ЦРУ, уровень смертности в Украине составляет 18,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте по смертности Литва (15, 02), на третьем - Сербия (14,9). Россия оказалась на девятой строчке - 14 на тысячу человек.

На последнем месте по смертности арабские страны - Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Как отмечают в ЦРУ, Украина имеет самый маленький в мире показатель рождаемости и занимает 228 место (шесть детей на тысячу человек). Самый высокий уровень рождаемости в мире в африканских странах. На первом месте - Нигер. Там рождается 46,6 человек на тысячу граждан. 

По статистике, рождаемость в Украине снизилась во время полномасштабной войны. Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя вопросы рождаемости в Украине, заявил, что главное - это вопрос безопасности детей. Также, по его мнению, важен финансовый фактор.





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