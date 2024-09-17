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Сьогодні, 18:00

WSJ оцінила загальну кількість убитих та поранених військових в Україні в мільйон

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Общие потери военных России и Украины с начала полномасштабной войны 2022 года могло превысить миллион. Оценку приводит газета The Wall Street Journal. Издание исходит из неофициальных подсчётов, в том числе западных разведок.

Число убитых украинских военных WSJ оценило в 80 тысяч, российских — приблизительно в 200 тысяч. Ранены около 400 тысяч человек в украинской армии и 400 тысяч в российской, пишет газета. Высокие потери тяжело переносятся российской армией, говорится в материале, но для менее населённой Украины они могут быть значительно тяжелее.

Потери на поле боя и отток населения наносят огромный урон будущему двух стран, говорится в материале. Население Украины с 48 миллионов по переписи 2001 года могло сократиться до 25 — 27 миллионов, без учёта жителей занятых Россией территорий. По оценкам газеты Россию после начала войны покинули около 600 тысяч человек, преимущественно, молодых профессионалов.

Россия и Украина не раскрывают потери в войне. Поимённые списки погибших ведут, основываясь на открытых данных, несколько команд исследователей и волонтёров. В одном из таких списков, которым занимаются журналисты Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и волонтёры, больше 69000 российских солдат и офицеров. Погибших украинских военных подсчитывает анонимный проект UAlosses, в их реестре — 55812 человек.

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