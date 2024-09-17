Число убитых украинских военных WSJ оценило в 80 тысяч, российских — приблизительно в 200 тысяч. Ранены около 400 тысяч человек в украинской армии и 400 тысяч в российской, пишет газета. Высокие потери тяжело переносятся российской армией, говорится в материале, но для менее населённой Украины они могут быть значительно тяжелее.

Потери на поле боя и отток населения наносят огромный урон будущему двух стран, говорится в материале. Население Украины с 48 миллионов по переписи 2001 года могло сократиться до 25 — 27 миллионов, без учёта жителей занятых Россией территорий. По оценкам газеты Россию после начала войны покинули около 600 тысяч человек, преимущественно, молодых профессионалов.