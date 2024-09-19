



12-го сентября наша Церковь празднует память удивительного святого, при жизни сподобившегося видения Всесвятой Троицы, преподобного Александра Свирского. В храме в честь подвижника в жилмассиве Совиньон в престольный день торжественное богослужение возглавил архипастырь Одесчины Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Владимирской», по преданию, была написана самим апостолом и евангелистом Лукой, и именно этот оригинал дошел, сквозь две тысячи лет, до нас и хранится по сей день. В честь дня памяти этого образа, который празднуется Церковью

8-го сентября, - митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил торжественное богослужение в храме иконы Божией Матери «Владимирская» в Одессе. В воскресный день 8-го сентября митрополит Агафангел также посетил храм в честь преподобного Агапита Печерского при областной больнице. Благодарная паства с любовью встретила Владыку. Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел принял в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Украине Карло Формоза, который находился в Одессе с официальным визитом в рамках международных договоренностей по послевоенному восстановлению города. От Одесской духовной семинарии начал работать курс «Английский через Православие». На его открытии в ходе онлайн-конференции выступили ректор семинарии протоиерей Димитрий Яковенко и проректор по учебно-методической работе протоиерей Андрей Гавриленко, которые обратились к уже поступившим со словами наставления. Запись на курс продолжается. Контакты для справок: @TheProEng (Telegram), 066 597 40 47.

Лишь в вечернее время явится свет, говорит пророк Захария. Это будет удивительно, так как вечером ожидается сгущение мрака. Но действия Божии выше наших страхований и надежд. Не случится того, о чем вещает наше сердце: к полночи тьма не усилится, но явится великий свет. В худшие времена возложим упование на Бога, Который мрак смерти превращает в утро новой жизни. Когда удваивается работа на египетской камнеломне тогда является Моисей; когда возрастают скорби, тогда близок их конец. Это обетование укрепит наше терпение. Свет тогда только засияет, когда исчезнут наши надежды в длинноте сумрачного непогодного дня. Для нечестивых солнце скрывается в полдень, для праведных оно воссиевает в полночь. Пойми это, душа моя, и восхвали Того, Кто ущедрит тебя в жизни по смерти. От Него придет такая радость, которая неизмеримо превзойдет все естественное в Его высшем проявлении. Тьма вокруг... Но это стало темно перед утренней зарей. И перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать (Ис. 2.4).

О, если бы ныне было так! Но нет! Народы вооружены и изобретают убительные орудия с таким успехом и усердием, будто главная задача людей - истребление миллионов себе подобных существ. Все же мир утвердится, настолько прочно утвердится, что военные орудия будут переделаны на орудия земледельческие. Как же это осуществится? Через торговлю? Через образование? Через примирительные учреждения? Сомнительно. Опыт не позволяет полагаться на такие слабые средства. Мир водворится только при воцарении Владыки мира. Когда люди узнают, какого Он духа, когда сердца их обновятся Его благодатью, тогда они перестанут ранить и убивать друг друга. Только Господь Иисус может льва обратить в овечку. При изменении сердца исчезнут кровожадные страсти. Мы же пока вознесем сердечную молитву о прекращении войн и о водворении согласия!