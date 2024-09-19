пишет Reuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников и анализ таможенных данных. Артиллерийские снаряды, которые продают индийские производители оружия европейским клиентам, среди которых Италия и Чехия, перенаправляются в Украину. Об этомReuters со ссылкой на индийских и европейских чиновников и анализ таможенных данных.

Отмечается, что передача индийских боеприпасов для поддержки обороны Украины против России происходит уже больше года.

Индийские правила экспорта оружия ограничивают использование оружия заявленным покупателем, рискующим возможностью покупки товара в случае несанкционированной передачи оружия.

Источники в правительстве Индии отметили, что Россия поднимала этот вопрос по крайней мере дважды, в частности, во время июльской встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с индийским коллегой.

В январе представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия не отправляла и не продавала Украине артиллерийские снаряды.

Два источника в правительстве Индии и два источника в оборонной промышленности сообщили Reuters, что Нью-Дели производит лишь очень небольшое количество используемых Украиной боеприпасов, причем один чиновник оценил, что это менее 1% от общего количества оружия, импортируемого Киевом с начала войны.

Среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы в Украину, есть Италия и Чехия, которая возглавляет инициативу поставок Киеву артиллерийских снарядов из-за пределов ЕС.

Один индийский чиновник заявил, что Нью-Дели отслеживает ситуацию. Но при этом отметил, что Индия не предприняла никаких действий по ограничению поставок снарядов в Европу.