Автор: Александр ШЕЛЕСТ
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00:00 Клещи Угледара
3:00 Действия ВС РФ просчитываются
5:00 Прогресс войны
7:10 Армия США не выдержала бы
9:00 Военные цели
10:35 Мешает политика
12:20 Удар по складам
17:57 Покахуха перед Генассамблеей
21:00 Малый ВОЗДУХ
24:30 Требование ракет
25:40 Станет ВСЁ! Катастрофа ТЫЛА
30:30 Ракет НЕ ДАДУТ!
33:16 Увольнение Буданова
37:20 Операция ПЕЙДЖЕР
40:05 Эскалация ОКТЯБРЯ
43:07 Вилка мобилизации
46:20 Второй и третий бой СТРАШНЕЕ
48:55 Война за ПОВЕРХНОСТЬ
51:45 Эскалация идет В РОСТ!
55:00 Война идет ДРУГАЯ!