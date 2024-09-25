



00:00 Клещи Угледара

3:00 Действия ВС РФ просчитываются

5:00 Прогресс войны

7:10 Армия США не выдержала бы

9:00 Военные цели

10:35 Мешает политика

12:20 Удар по складам

17:57 Покахуха перед Генассамблеей

21:00 Малый ВОЗДУХ

24:30 Требование ракет

25:40 Станет ВСЁ! Катастрофа ТЫЛА

30:30 Ракет НЕ ДАДУТ!

33:16 Увольнение Буданова

37:20 Операция ПЕЙДЖЕР

40:05 Эскалация ОКТЯБРЯ

43:07 Вилка мобилизации

46:20 Второй и третий бой СТРАШНЕЕ

48:55 Война за ПОВЕРХНОСТЬ

51:45 Эскалация идет В РОСТ!

55:00 Война идет ДРУГАЯ!