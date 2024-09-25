Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам нужно выйти из войны в Украине. По мнению Трампа, вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден не имеют соответствующего плана.

«Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Они не могут нас вывести», — сказал Трамп, выступая в Джорджии. Американские военные не участвуют в военном конфликте Украины и России, однако Вашингтон предоставил Киеву военную и гуманитарную помощь стоимостью в миллиарды долларов.

«Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если только я не стану президентом. Я всё сделаю. Я добьюсь переговоров, я выйду из неё. Мы должны выйти. Байден говорит: "Мы не уйдём, пока не победим". А что произойдёт, если они [Россия] победят?» — сказал Трамп.

Демократы придерживаются принципиально иной позиции. Президент Джо Байден, обращаясь во вторник к участникам Генассамблеи ООН, призвал страны-члены ООН уважать устав организации, а не «просто молчаливо стоять в стороне» в случае с российской агрессией против Украины.

«Я призываю всех стоять плечом к плечу с Украиной. Путин проигрывает войну, потому что Украина остается свободной, – заявил президент. – Он пытался ослабить НАТО, но НАТО сегодня более едино, чем когда-либо».

Байден призвал страны-члены ООН продолжать поддержку Украины, «чтобы сохранить ее свободу».

Избирательная кампания Камалы Харрис опубликовала в понедельник заявление с критикой в адрес Трампа по поводу его высказываний насчет Украины.