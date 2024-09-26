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Учора, 18:00

У Франції студенти під час археологічних розкопок знайшли записку 200-річної давнини

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Студенты участвовали в раскопках возле города Дьепп на севере Франции, изучая остатки галльской деревни, когда наткнулись на глиняный сосуд, который содержал послание. 

Руководитель раскопок Гийом Блондель заявил о находке и сообщил, что в глиняном сосуде оказался стеклянный флакончик с запиской археолога, написанной 200 лет назад.

На прекрасно сохранившемся листке было написано: «П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член различных научных обществ, провёл здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этом обширном районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление».

Археолог зафиксировал на записке, что в 1825 году он начал раскопки на утесах близ Дьеппа. Имя П. Ж. Фере сразу было знакомо Блонделю. При демонстрации находки он с восторгом сказал: «Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что здесь в прошлом проводились раскопки, но найти такое послание 200-летней давности стало полной неожиданностью». Городские архивы Дьеппа подтвердили, что 200 лет назад здесь действительно проводились первые раскопки.

Блондель объяснил, что подобные записки археологи оставляют крайне редко: «Иногда встречаются такие капсулы времени, оставленные плотниками при строительстве домов. Но в археологии это большая редкость. Большинство археологов предпочитают думать, что никто после них не придёт, так как они уже сделали всю работу». Раскопки возобновились из-за разрушения скал к северу от Дьеппа, которое также угрожает сохранению бывшей укреплённой деревни. Большая часть уже была поглощена водой.
Тем не менее, Блонделю и его команде удалось спасти несколько артефактов из галльского поселения — в том числе керамику возрастом около 2000 лет.

Источник BILD




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