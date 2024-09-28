Подорожание света с 1 ноября не повлияет на фиксированный тариф для населения, а коснется только бизнеса, но расслабляться не стоит, так как бизнес всё равно переложит свои расходы на население в виде повышения цен на товары и услуги. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Отмечается, что регулятор на заседании 1 октября 2024 рассмотрит проект постановления о пересмотре действующих предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. "Пересмотр граничных цен обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему", — отметили в НКРЭКУ. Повышение тарифов регулятор объясняет необходимостью сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей. Как отмечают НКРЭКУ, данное решение никоим образом не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения.

Заметим, что 25 сентября 2024 регулятор на своем официальном сайте опубликовалпроект постановления, после принятия НКРЭКУ начнет регуляторную процедуру с последующим обсуждением, во время которой будут учтены позиции всех участников рынка электрической энергии.

Напомним, НКРЭКУизменила порядок формирования цены электроэнергиидля потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН) в сторону ее увеличения на период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что оператор энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% — до 783,71 грн за МВт-час (без НДС).

Новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 20 мая решила установить новые предельные цены на электроэнергию для бизнесас 1 июня.

На рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) регулятор установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт·ч. Ранее для 00:00 до 07:00 цены составляли 3000 грн/МВтч, для слота 11:00 до 17:00 – цены остались без изменений.

Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/мВтч. До этого с 07:00 до 08:00 – предельные цены составляли 5600 грн/МВт·час. С 08:00 до 11:00 они остались без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 они повысились с 3000 грн/МВт·час.

В вечерние часы с 17:00 до 23:00 цены установлены на уровне 9000 грн/мВтч. Раньше – 7500 грн/МВт·час. Минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке установлены максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 на уровне 6600 грн/мВтч. До этого решения – 4000 грн/МВт·ч.

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены составят 8250 грн/мВтч. Таким образом, для временного промежутка с 07:00 до 17:00 цена осталась без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 цена повысилась с 4000 грн/МВт·час.

Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 была установлена цена 10 000 грн/МВтч, она повысилась с 8250 грн/МВтч. Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

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