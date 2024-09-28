Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Божественна літургія у Спасо-Преображенському соборі у день Воздвиження Животворчого Хреста Господнього
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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