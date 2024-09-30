Корупційні схеми в Одеській міграційній службі: звернення співробітників про допомогу до силових органів

Співробітники стурбовані ситуацією в своїй організації. Вони змушені звертатися до правоохоронних органів у зв'язку з корупційними практиками, які, організувала їх начальниця Олена Погребняк. Попри численні звернення до керівництва міграційної служби України, ситуація залишається без змін, а в деяких випадках — навіть погіршилася. А той співробітник що звертався був притягнутий до відповідальності та насильно змушений до звільнення.

Олена Погрібняк

За словами працівників, вже близько десяти років вони піддаються систематичному приниженню та тиску з боку керівництва. Зокрема, Олена Погребняк і її команда змушують підлеглих брати хабарі і брати участь у корупційних схемах. З початком війни, коли багато хто сподівався на зміни, ситуація лише ускладнилася.

«Скоро 10 років як ми змушені терпіти від неї (Олена Погребняк ред.) та її команди приниження, примусу брати для неї хабарі, брати участь у її корупційних справах. Ми, наївні, сподівалися, що з початком воєнних дій щось зміниться, але стало ще гірше», - йдеться у зверненні до правоохоронців.

Олена Погрібняк

У 2015 році покровителями Олени Погрібняк було ухвалено рішення рухати її освоювати новий вид підприємницької діяльності – міграційний напрямок: паспорти, види на проживання іноземцям, громадянство України для іноземців – що приносить корупційні багатства. При цьому Олена Погребняк, не маючи досвіду в міграційній службі, зосередилася на збагаченні за будь-яку ціну.

Одним із яскравих прикладів є її права рука Андрій Морару, який сам з Білгород-Дністровського, там він керував центром адмінпослуг, де займався незаконним оформленням земельних ділянок для місцевого криміналу. Але попри свою репутацію в минулому, був все ж призначений начальником управління по роботі з іноземцями.

Андрій Морару втративши відчуття реальності і не знаючи куди подіти гроші, почав відкрито ними смітити крім того що у нього є – купив будинок за 10 мільйонів гривень у Червоному Хуторі, новий Mercedes-Benz G-Class за скромні 6 мільйонів гривень. Все майно він записав на маму, яка згідно з даними Державного реєстру фізосіб-платників податків про суми доходів нарахованих фізичній особі, її загальний дохід за період з 1998 року по 2023 рік становив аж 1 мільйон 806 тисяч 314,31 грн., не враховуючи витрат на. Безсоромно – роз'їжджає на цьому Мерседесі на роботі морально розкладаючи товаришів з міграційної служби, мовляв у цій країні процвітають лише пройдисвіти та корупціонери.

Його діяльність, пов'язана з вимаганням хабарів, призвела до того, що потерпілі іноземці звернулися до СБУ. Попри затримання, Морару його не було усунуто з посади, навіть зберігалася його зарплата. Андрій Морару

Співробітники служби вважають, що корупційні практики підривають довіру до державних інституцій та завдають шкоди іміджу України на міжнародній арені. Вони сподіваються на активні дії з боку правоохоронних органів, оскільки звернення до вищого керівництва не принесли результатів.

У прокуратурі повідомили, що направили до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з управлінь Андрія Морару який вимагав хабар $20 000 у громадянина Молдови Олександра Зоєт-Шойхет-Блюм за уникнення депортації. Чиновник обіцяв вплинути на працівників Одеської міграційної служби та суддів для ухвалення позитивного рішення щодо іноземця.

Олександр Зоєт-Шойхет-Блюм

Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також усунули з посади, а на виявлене майно наклали арешт. Однак Андрій Морару сидить у vip камері, їсть червону ікру і не тільки… Та будує плани на майбутнє з подальшим поновленням на посаді. А чого б ні? Минулого разу вийшло. Так що все можливо! Судова влада у нас така ж неоднозначна, як і влада виконавча. Саме завдяки рішенням П'ятого апеляційного адміністративного суду громадянин Молдови Олександр Зоєт-Шойхет-Блюм продовжує незаконно гуляти по країні, що воює, займається невідомо чим і нікого це не турбує!

Ця ситуація є тривожним сигналом для суспільства. Важливо, щоб громадськість звернула увагу на проблему, адже корупція не лише розбещує можновладців, вона створює новий соціальний прошарок держбарство, сословність суспільства та навіть його кастовість. То після цього про демократію можна більш і не згадувати!

Співробітники Одеської міграційної служби просять про підтримку, майже десять років корупція «буяє і цвіте» у державному органі. Невже в Одеській міграційній службі нема молодих патріотичних фахівців, для яких соромити державу перед усім світом було б неприйнятним?!! Співробітники міграційної служби сподіваються на зміни, які б забезпечили прозорість та підзвітність в роботі організації.

Нам потрібно відновлювати довіру до державних установ. Адже зміни можливі лише тоді, коли питання викоренення корупції стане пріоритетом для всіх без виключення.

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