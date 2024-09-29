Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль живет в квартире на 170 квадратных метров в столичном жилом комплексе премиум-класса.
Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо".
Журналисты "Слідства.Інфо", исследуя декларацию нового министра, отметили: Виталий Коваль задекларировал, что с августа 2023 года его жена арендует квартиру в Киеве площадью 170 квадратных метров. В этом доме проживает вся семья министра. Владелицей квартиры указана Галина Петровна Баранюк.
Журналисты узнали, что находится она в жилом комплексе премиум-класса, построенном 6 лет назад и расположенном возле Голосеевского парка в Киеве. Владелицей квартиры оказалась теща министра, которая купила ее в июле 2021 года.
Из архивных объявлений 2020-2021 годов "Слідство.Інфо" узнало, что в тот период квартиры с ремонтом похожего метража стоили от 750 до 925 тысяч долларов.
В конце июня 2021 года в жилом комплексе, где сейчас живет министр Коваль, продавалась квартира идентичного размера - 170 квадратных метров. В объявлении также отмечалось, что она - после строителей, есть стяжка и штукатурка. Это помещение на высоком этаже, согласно найденному объявлению, стоило 17,7 миллиона гривен ($650 тыс. по курсу доллара того времени).
69-летняя Галина Баранюк всю жизнь живет в Черновцах. Согласно информации, полученной журналистами от собственных источников, Галина Баранюк - пенсионерка, ранее работала бухгалтером на различных предприятиях в Черновцах. Документ, предоставленный "Слідству.Інфо" источниками, содержит информацию, что в течение 2014-2020 годов Галина Баранюк вместе заработала 495 тысяч гривен.
То есть в среднем ее ежемесячный доход в течение указанных семи лет составлял 6 тысяч гривен в месяц. Из реестра недвижимости журналисты узнали, что Галина Баранюк не продавала объектов недвижимости, которые могли бы позволить ей в 2021 году купить квартиру в Киеве за 17,7 миллиона гривен.
Журналисты "Слідства.Інфо" также исследовали декларации министра за 2019-2021 годы и не увидели информации о займах, которые он или его жена могли предоставить Галине Баранюк для покупки квартиры. "Дыры" в 17,7 миллиона гривен, которая могла бы объяснить происхождение недвижимости, в декларациях министра за 2019-2021 год также нет.
Летом 2021 года, когда была приобретена квартира премиум-класса в столице, Виталий Коваль занимал должность председателя Ровенской ОГА, на которую его назначил президент осенью 2019 года. С самого начала он был представителем политсилы "Слуга народа".
Журналистка "Четвертой власти" Мирослава Примак в комментарии "Слідству.Інфо" говорит, что когда Коваль пришел руководить областью, кардинально изменились подрядчики, которые получали бюджетные средства, в частности, на ремонт и обслуживание дорог области.
На связь между фирмами "ВВВ Монтаж" и "Ривнеавтошляхбуд" указывало медиа "Bihus.Info". За все время существования фирма "Ривнеавтошляхбуд" получила подрядов на 5 миллиардов гривен, 4,5 из которых - после прихода Коваля на должность руководителя области в сентябре 2019 года. Эти деньги пошли на строительство, ремонт и обслуживание дорог области.
Напомним:
Виталий Коваль был назначен министром аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года, до этого возглавлял Фонд государственного имущества.