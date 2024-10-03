Композитор Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Он автор большого числа советских и российских шлягеров, некоторые из которых исполнял сам.

Песни, сочиненные Добрыниным, исполняли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Алла Пугачева, Валентина Толкнунова и другие артисты, а также вокально-инструментальные ансамбли «Самоцветы», «Надежда», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки».

Наибольшую известность Добрынину принесли песни, написанные в сотрудничестве с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым — «Все, что есть у меня», «Прощай», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя».

Еще один хит «Не сыпь мне соль на рану» на слова Симона Осиашвили вышел в разгар перестройки в 1989 году и стал одним из символов новой эстрады, тяготеющей к русскому шансону. Эту песню композитор исполнял сам.

Добрынин «озвучил нашу эпоху», создал новый подход к современной музыке, в которой соединял разные жанры, сказал РБК певец Лев Лещенко.

Добрынин также работал с поэтом Робертом Рождественским, Михаилом Пляцковским (песня «Ягода-малина»), Игорем Шафераном, Ларисой Рубальской. В 1990 году он создал группу «Доктор Шлягер».

Композитор и певец был многократным лауреатом советского телеконкурса «Песня года». В современной России ему присуждали премии «Овация» и «Золотой граммофон», в 1996 году получил звание народного артиста, имел государственные награды.

За свою карьеру композитора Добрынин написал больше тысячи песен, и многие из них исполнял сам. В 2018 году он перенес микроинсульт, после которого долго восстанавливался и не появлялся на публике, пишет «РИА Новости».

До 1972 года он носил фамилию Антонов. Взять псевдоним пришлось, когда на эстраде появился певец и композитор Юрий Антонов.