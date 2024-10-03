При купле-продаже автомобиля теперь будут требовать справку о его реальной стоимости.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что новое требование уберет практику оценки автомобиля со слов продавца, что ликвидирует схему минимизации уплаты налогов при купле-продаже авто.

"Например, если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 000 грн, и налог в 5% составит 22 500 грн. Зато торговая организация оценивает не на основе официального документа, а "со слов продавца", например 15 000 грн, и платит налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиум-класса за 15 000 грн - это не аллегория, а реальность. К сожалению", - пояснил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Он также добавил, что недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10 000 грн. В то же время реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн

Сообщается, что в Украине продажа от двух легковых автомобилей в год облагается налогом на прибыль на второй автомобиль в 5%, а на третий в год и более - 18%. Реализация первого транспортного средства в течение года - без налога. Продажа первого грузового автомобиля - 5%, а второго и последующих - 18%.

Среднюю рыночную стоимость автомобиля можно проверить на сайте Министерства экономики.