Общая сумма косвенных потерь для Украины с начала полномасштабного вторжения по состоянию на июль, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно.

Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

По данным аналитиков, наибольшие суммы косвенных потерь по объему выручки касаются производительных секторов, в том числе торговли ($450,5 млрд), промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд), а также сельского хозяйства ($83,1 млрд).

Важные инфраструктурные сектора также понесли значительные потери, в том числе энергетика ($43,1 млрд) и транспорт ($38,8 млрд).

Как отмечают в KSE, кроме потерь в выручке, экономика Украины несет значительные дополнительные расходы. Самые крупные из них приходятся на разминирование ($42 млрд) и жилищный сектор ($22,4 млрд).

В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ($15,4 млрд). В то же время выросли и продолжают расти расходы государства на социальные выплаты, которые составляют $10 млрд.

На демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов по всем секторам приходится $13,4 млрд.

Потери также охватывают другие сектора, такие как здравоохранение ($11,4 млрд), образование и наука ($14,5 млрд), финансовый сектор ($4,3 млрд), культура, спорт и туризм ($7,3 млрд), а также цифровая инфраструктура и IT-сектор ($19,3 млрд).

Отмечается, что значительное давление на экономику оказывает также необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в $7,7 млрд.

Напомним, в результате войны энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долларов, тогда как потребности в восстановлении, предполагающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 млрд долларов.