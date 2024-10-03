Общая сумма косвенных потерь для Украины с начала полномасштабного вторжения по состоянию на июль, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно.
Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).
По данным аналитиков, наибольшие суммы косвенных потерь по объему выручки касаются производительных секторов, в том числе торговли ($450,5 млрд), промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд), а также сельского хозяйства ($83,1 млрд).
Важные инфраструктурные сектора также понесли значительные потери, в том числе энергетика ($43,1 млрд) и транспорт ($38,8 млрд).
Как отмечают в KSE, кроме потерь в выручке, экономика Украины несет значительные дополнительные расходы. Самые крупные из них приходятся на разминирование ($42 млрд) и жилищный сектор ($22,4 млрд).
В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ($15,4 млрд). В то же время выросли и продолжают расти расходы государства на социальные выплаты, которые составляют $10 млрд.
На демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов по всем секторам приходится $13,4 млрд.
Потери также охватывают другие сектора, такие как здравоохранение ($11,4 млрд), образование и наука ($14,5 млрд), финансовый сектор ($4,3 млрд), культура, спорт и туризм ($7,3 млрд), а также цифровая инфраструктура и IT-сектор ($19,3 млрд).
Отмечается, что значительное давление на экономику оказывает также необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в $7,7 млрд.
Напомним, в результате войны энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долларов, тогда как потребности в восстановлении, предполагающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 млрд долларов.
На восстановление Украины нужно 486 млрд долларов
По состоянию на 31 декабря 2023 по оценке Всемирного банка общая стоимость восстановления и восстановления Украины составляет 486 млрд долларов США в течение следующего десятилетия.
По оценкам украинских властей, только в этом году стране понадобится примерно $15 млрд для безотлагательных приоритетных мер по восстановлению.
Прямой ущерб в Украине достиг почти 152 млрд долларов США, причем наиболее пострадавшими сферами являются жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство. Больше всего пострадала инфраструктура в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях. там повреждены или разрушены 10% жилищного фонда.