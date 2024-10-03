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Учора, 16:00

За неявку штраф від 17 тисяч грн: Міноборони хоче змінити обов'язки 17-річних хлопців

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Министерство обороны предлагает изменить порядок постановки на воинский учет и отменить комиссии по вопросам постановки на него. Как передает Фокус, об этом со ссылкой на проект Кабмина 2 октября сообщили в "Судебно-юридической газете".

Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения ежегодно должны подавать в ТЦК списки граждан, подлежащих постановке на учет.

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После изменений ответственность за предоставление информации о себе для того, чтобы встать на учет, будет лежать на самих призывниках. Сделать это можно будет дистанционно — через приложение "Резерв+" — или непосредственно через ТЦК. Нарушителей хотят наказывать штрафом в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

В законопроекте 12076 предлагается установить, что ежегодно ребята, которым в этот год исполняется 17 лет, должны в период с 1 января по 31 июля встать на учет. Сделать это можно через онлайн-идентификацию и уточнение данных в Электронном кабинете призывника или же путем визита в районный военкомат с необходимыми документами.

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Уважительными причинами для того, чтобы не сходить в ТЦК и не подтвердить информацию через "Резерв+", будут считаться следующие:

  • болезнь;
  • препятствие стихийного характера;
  • проживание или пребывание в оккупации или зоне боевых действий;
  • другие обстоятельства, которые лишили такой возможности.

Ребята, которые не встанут в указанный период на учет, будут взяты только после личного визита в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности, при условии достижения 18-летия. То есть их обяжут уплатить штраф.




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