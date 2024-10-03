В официальных документах рассчитывают, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тысячи гривен, при этом Минсоцполитики считает реальным прожиточным минимумом 9 тысяч гривен.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Пидласа отметила, что уровень прожиточного минимума невозможно довести до реального показателя, поскольку к нему привязаны многие выплаты. Также, по мнению главы комитета, от категории "прожиточный минимум" вообще стоит отказаться при расчетах бюджета.

"Потому что это вызывает очень много негатива к государству, когда мы якобы говорим в официальном документе, в государственном бюджете, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тыс. грн, при этом Министерство социальной политики на соседней улице рассчитывает фактический, реальный прожиточный минимум примерно на уровне 9 тыс. грн", - пояснила глава бюджетного комитета Рады.

По ее мнению, вместо этого следует установить какую-то базовую расчетную величину, к которой будут подвязаны зарплаты судей, прокуроров, антикоррупционных органов и т.д.

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