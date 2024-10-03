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Учора, 20:00

Зарплати у держорганах зросли з початку року: де отримують найбільше

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Средняя заработная плата работников государственных органов в августе 2024 года составила 55,8 тыс грн. 

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

 Если ее сравнить с июлем, то средняя зарплата уменьшилась на 5%, а по сравнению с январем - увеличилась более чем на 44%. Больше всего получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где средняя зарплата составляет 111,9 тыс грн. 

Второе место занимает Антимонопольный комитет - 97 тыс грн, третье - Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания - почти 80 тыс грн. Самые маленькие зарплаты в Государственной инспекции энергетического надзора - 36 тыс грн.

Напомним:

В Украине 18 сентября стартовала информационная кампания "Конечно, сможешь!", которая будет способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда.


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