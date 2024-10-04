Скандал с передачей просроченных медикаментов в качестве гуманитарной помощи Одесской областной детской клинической больнице получил неожиданное продолжение: один из инициаторов вручения гуманитарки приехал в медучреждение, но вовсе не для того, чтобы извиниться.

Видео этой встречи опубликовало издание «Думская».

На видео представлено, как глава благотворительного фонда «Шляхетна справа», член одесской организации партии «Батьківщина» Сергей Шутов требует от медиков объяснить ему, почему те не перезвонили ему, а предали информацию о просроченной гуманитарке публичной огласке.

Ответ на этот вопрос Шутов пытался получить несколько раз и каждый раз ответ врачей его, по всей видимости не устраивал.

«Кроме того, (он) несколько раз отрицал, что привел с собой «гостей». Что же это выходит? Шутов – отдельно, «Батьківщина» отдельно.

В целом беседа проходила на повышенных тонах. Несколько раз медикам приходилось даже призывать гостя успокоиться, напоминая, что это именно он попросил их о встрече.

Шутов, которой, кроме прочего, возглавляет благотворительный фонд, ожидал, судя по всему, что врачи будут оправдываться. И вел себя по меньшей мере дерзко».

– отмечает издание.

При этом глава фонда уверял, что «просрочки» как таковой не было, а медикаменты, срок годности которых истекает в сентябре, вполне еще пригодны к применению. К тому же, по его словам, в партии гуманитарки также было и постельное белье, а уж оно-то срока годности точно не имеет.

«Надеемся, представители «Батьківщини» не решат снова ехать в больницу и выяснять отношения, уже из-за этого видео. Врачам все-таки работать нужно»,

– резюмирует «Думская».

Напомним, несколько дней назад руководство Областной детской больницу записали видео, в котором рассказали, что местные депутаты от партии «Батьківщина» (в числе которых, к слову, был и экс-заммэра Дмитрий Жеман), привезли в больницу «гуманитарную помощь» – шприцы, витамины, памперсы и прочее с давно истекшим сроком годности.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер пообещал «разобраться» в данном вопросе.

Позже глава фонда «Шляхетна справа» Сергей Шутов опроверг все обвинения. По его словам, гуманитарная помощь, переданная детской больнице, соответствовала всем стандартам качества и с нормальными сроками годности, на что у фонда имеются соответствующие документы. Вспыхнувший скандал он назвал результатом политических интриг.





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