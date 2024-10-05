Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществило первую выплату обличителю коррупции. Сумма выплаты составляет 1,68 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Обличитель - действующий военнослужащий, занимавший в 2020-2021 годах должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.

В 2021 году он обратился с заявлением в НАБУ, в котором сообщил, что ему предложили взятку в 24 млн грн за действия в пользу определенной компании.

Речь шла о привлечении специалистов для проведения внепланового аудита выполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита о полноте, качестве и соответствии выполненных работ условиям контракта. Это позволило бы компании получить 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

По этому факту НАБУ зарегистрировало уголовное производство и в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес по этому делу приговор: 4,5 года лишения свободы бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны.

По данному факту НАБУ зарегистрировало уголовное производство. ВАКС вынес приговор по делу 24 марта 2023 года, назначив фигуранту - бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны - наказание в виде лишения свободы на 4,5 года.

Одновременно суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально сообщил о выявленном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий, поэтому не имеет права на вознаграждение.

Обличитель обжаловал это решение, и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и присудила выплату, которая в то время составляла 1,68 млн грн.





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