Возобновились строительные работы по адресу Воронцовский переулок,6 в доме, который примыкает к знаменитому «дому с одной стеной».

Ситуацию прокомментировал начальник городского ГАСК Александр Авдеев. Он в частности отметил, что помещением владеет физическое лицо на основании Свидетельства о праве собственности, от 06.10.2004.

Так же инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области выдано разрешение на выполнение строительных работ по реконструкции домовладения еще в марте 2011 года. Но городским управлением ГАСК было запрещено проводить эти работы в сентябре 2017 года. Заказчику строительства и генеральному подрядчику вручены предписания о приостановлении выполнения строительных работ.

Однако недавно по адресу Воронцовский переулок,6 был поставлен строительный навес. В связи с чем 4 октября по результатам проведенного комиссионного обследования составлен акт о нарушении. Все материалы переданы в Приморскую администрацию. Сейчас готовится распоряжение на демонтаж этих самовольно построенных элементов и конструкций.

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