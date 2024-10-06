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Учора, 20:00

Скандальне будівництво: у одеського «Дому-стіни» з'явився новий об'єкт

Категорія: Новини / Політика

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Возобновились строительные работы по адресу Воронцовский переулок,6 в доме, который примыкает к знаменитому «дому с одной стеной».

Ситуацию прокомментировал начальник городского ГАСК Александр Авдеев. Он в частности отметил, что помещением владеет физическое лицо на основании Свидетельства о праве собственности, от 06.10.2004.

Так же инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области выдано разрешение на выполнение строительных работ по реконструкции домовладения еще в марте 2011 года.  Но городским управлением ГАСК было запрещено проводить эти работы в сентябре 2017 года. Заказчику строительства и генеральному подрядчику вручены предписания о приостановлении выполнения строительных работ.

Однако недавно по адресу Воронцовский переулок,6 был поставлен строительный навес. В связи с чем 4 октября по результатам проведенного комиссионного обследования составлен акт о нарушении. Все материалы переданы в Приморскую администрацию. Сейчас готовится распоряжение на демонтаж этих самовольно построенных элементов и конструкций.

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