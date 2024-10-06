Расследование итальянской полиции привело к редкой археологической находке в центре Неаполе. Правоохранители выяснили, что злоумышленник проводил незаконные раскопки и обнаружил средневековую церковь.
Теперь его обвиняют в разграблении и уничтожении памятников архитектуры.
Редкий образец средневекового искусства XI века
Власти подчеркивают историческое значение находки.
Церковь датируется XI веком, она расположена примерно на восемь метров ниже уровня улицы. В ней хорошо сохранилась полукруглая апсида с фресками, на которой можно разглядеть прикрытую веларием иконографию Христа, а также посвятительную надпись — она уже частично расшифрована.
Также была обнаружена часть пола из белых мраморных плит.
Декор церкви имеет сходство с расположенным неподалеку сацеллумом Святого Аспреньо и пополняет немногочисленное наследие средневекового периода в стране.
Незаконные раскопки в ущерб зданию XVIII века
В ходе расследования также выяснилось, что тот же самый злоумышленник вел тайные раскопки и в других подземных ходах, где находится фундамент дворца XVIII века, зарегистрированный как культурное достояние, представляющее особый исторический и художественный интерес.
У злоумышленника также было изъято около 10 000 фрагментов римской и средневековой керамики. Кроме того, правоохранители обнаружили 453 неповрежденных археологических артефакта римского периода, включая краснофигурные кратеры, амфоры, терракотовые масляные лампы и трубы, а также римские и средневековые монеты.
Теперь находки изучают археологи.