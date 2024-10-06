В центре Неаполя обнаружена церковь XI века. Оказалось, что в ней велись незаконные раскопки.

Расследование итальянской полиции привело к редкой археологической находке в центре Неаполе. Правоохранители выяснили, что злоумышленник проводил незаконные раскопки и обнаружил средневековую церковь.

Теперь его обвиняют в разграблении и уничтожении памятников архитектуры.

Редкий образец средневекового искусства XI века

Власти подчеркивают историческое значение находки.

Церковь датируется XI веком, она расположена примерно на восемь метров ниже уровня улицы. В ней хорошо сохранилась полукруглая апсида с фресками, на которой можно разглядеть прикрытую веларием иконографию Христа, а также посвятительную надпись — она уже частично расшифрована.

Также была обнаружена часть пола из белых мраморных плит.

Декор церкви имеет сходство с расположенным неподалеку сацеллумом Святого Аспреньо и пополняет немногочисленное наследие средневекового периода в стране.

Незаконные раскопки в ущерб зданию XVIII века

В ходе расследования также выяснилось, что тот же самый злоумышленник вел тайные раскопки и в других подземных ходах, где находится фундамент дворца XVIII века, зарегистрированный как культурное достояние, представляющее особый исторический и художественный интерес.

У злоумышленника также было изъято около 10 000 фрагментов римской и средневековой керамики. Кроме того, правоохранители обнаружили 453 неповрежденных археологических артефакта римского периода, включая краснофигурные кратеры, амфоры, терракотовые масляные лампы и трубы, а также римские и средневековые монеты.

Теперь находки изучают археологи.





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