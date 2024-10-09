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Учора, 20:00

Більше не Южноукраїнськ і не Южне: Рада підтримала перейменування двох міст

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Верховная Рада Украины сегодня, 9 октября, приняла решение о переименовании городов Южноукраинск Николаевской области и Южный Одесской области. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНИАН.

Отмечается, что город Южноукраинск переименуют в Пивденноукраинск, а город Южный - в Пивденне.

При этом парламент не поддержал переименование: города Первомайск Николаевской области в город Ольвиополь, Синельниково Днепропетровской области в Риднополье и Павлоград Днепропетровской области в Матвеев.

Кроме того, депутаты не поддержали переименование города Южноукраинск в город Гард и переименование города Южный в город Порт-Анненталь.

Переименование украинских городов

В сентябре 2024 года Верховная Рада дерусифицировала названия сотен населенных пунктов. Депутаты приняли в целом проект постановления "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов", согласно которому названия 327 населенных пунктов были изменены.

Ранее в парламенте планировали переименовать более 300 населенных пунктов - в частности, рассматривали переименование таких городов как Павлоград, Южный, Южноукраинск и Синельниково, но соответствующие решения тогда не были приняты.




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