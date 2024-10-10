Ушел из жизни одесский художник Сергей Ильин

В Одессе на 76-ом году оборвалась жизнь научного сотрудника Музея западного и восточного искусства, известного художника и искусствоведа Сергея Ильина.

Сергей Михайлович заведовал выставочным отделом Одесского музея западного и восточного искусства. В соцсетях на странице музея коллеги написали:

Его преданность делу, безграничная любовь к культуре и искусству оставили неизгладимый след в сердцах каждого из нас. Его вклад в развитие нашего музея невозможно переоценить. Мудрость, доброта и искренность, неповторимое чувство юмора и безграничные знания Сергея Михайловича всегда сопровождали нас в повседневной работе.

Ильин родился 30 апреля 1949 года в Новосибирске. В 1976 году окончил художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института. Работал старшим научным сотрудником Музея западного и восточного искусства, с 1966. У художника были персональные выставки в Одессе, Киеве, Антверпене, Потсдаме.

К 75-летию Сергея Ильина и к празднованию 100-летия музея Западного и Восточного искусства была открыта выставка работ известного художника.

Прощание с художником состоится в пятницу, 11 октября, в 13.00 в Одесском музее западного и восточного искусства.

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