Известно, что с 2022 года минимальная пенсия в Украине выросла с 1934 до 2361 грн, но этого все равно недостаточно, потому что цены на продукты и коммунальные услуги в Украине не позволяют пенсионеру прожить на 2000 гривень. УНИАН подскажет, какую пенсию лучше оформить в 2024-2025 году.

Как оформляется пенсия в Украине - правила с нового года

С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Это означает, что те украинцы, которые планировали выйти на пенсию в 60 лет, но не имеющие необходимого стажа, должны будут работать еще дольше - пенсия по возрасту в Украине им недоступна.

Для того чтобы выйти на пенсию в 63 года, сейчас нужно иметь 21 год стажа, а с 2025 года придется отработать еще 1 год.

Что лучше - пенсия по инвалидности или по старости

Пенсионный фонд сообщил, что пожилые украинцы, достигшие возраста 60 лет, у которых есть инвалидность, могут выбрать наиболее подходящий для них тип выплат.

Важно понимать, как начисляется пенсия по старости, если есть пенсия по инвалидности - пенсия по инвалидности считается как % от размера выплат по старости, то есть:

пенсия по инвалидности 1 группа - 100% от пенсии по старости;

пенсия по инвалидности 2 группа - 90%;

пенсия по инвалидности 3 группа - 50%.

По законодательству Украины, с учетом многих лет стажа пенсия по инвалидности может быть довольно существенной, если инвалидность получили в молодости. К примеру, если с момента оформления инвалидности человек работал минимум 2 года или дольше, и имеет страховой стаж, то учитывается и размер зарплаты за последние 3 года, что влияет на размер пенсии. Получается, что пожилым украинцам с 1 и 2 группами инвалидности может быть выгодно оформить пенсию по инвалидности, а вот людям с 3 группой больше подойдет трудовая пенсия по старости.