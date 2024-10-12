Ответ не так прост. Он зависит от таких факторов, как место проживания, ваш опыт, отрасль и образ жизни.

Какая зарплата считается хорошей в Европе? Вот обзор пяти крупнейших экономик континента (по данным Economic Research Institute).

В Германии хорошей считается зарплата брутто от 64 000 до 70 000 евро.

Это примерно 3 300 - 3 600 евро нетто в месяц.

Зарплаты в Берлине немного выше, чем в других немецких городах, но стоимость жизни остается ниже, чем в Лондоне и Париже.

В Великобритании хорошая месячная чистая зарплата колеблется между 2 500 и 3 300 фунтами стерлингов - примерно от 2 962 до 3 915 евро. Но в Лондоне, где заработки на 23 % выше, чем в среднем по Великобритании, хорошая зарплата составляет не менее 3 643 евро.

Во Франции средняя зарплата составляет 2 587 евро в месяц, но хорошая зарплата для комфортной жизни во Франции - около 3 200 евро в месяц для одинокого человека. В Париже вам потребуется не менее 3 400 евро.

В Испании хорошей зарплатой считается около 2 700 евро в месяц для одинокого человека, но в Мадриде она достигает 3 185 евро, где зарплата примерно на 18% выше средней по стране.

В Риме хорошая зарплата обычно колеблется от 3 750 до 5 690 евро.

В остальной Европе удовлетворенность людей своим личным финансовым положением варьируется от 39% в Афинах до 87% в Люксембурге.

Северные и западные страны ЕС, как правило, отмечают более высокую степень удовлетворенности.





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