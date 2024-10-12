Киевский суд на два месяца арестовал военнослужащего ВСУ Сергея Гнездилова, который покинул расположение своей части 21 сентября.

Перед тем как уйти из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, где Гнездилов проходил службу, он написал в фейсбуке, что своим поступком надеется привлечь внимание к необходимости установить для военнослужащих максимальный срок службы. Гнездилов также заявил, что намерен голодать до тех пор, пока Министерство обороны Украины не разработает законопроект о демобилизации из ВСУ. В случае, если такой документ будет разработан, он пообещал вернуться на военную службу.

Гнездилов пошел в армию добровольцем еще в 2019 году и провел в рядах ВСУ пять лет. История Гнездилова получила большой резонанс украинском обществе и расколола общественное мнение.

Некоторые обвиняют военного в безответственном и незаконном поступке, совершенном, когда Украина противостоит российскому вторжению. Часть людей напоминает, что многие украинские военные служат с начала полномасштабной войны и им необходимо искать замену.

Командование бригады по итогам проведённого служебного расследования заявило, что Гнездилов «совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления».