Один из главных доноров Украины, МВФ, принял решение, которое уменьшит выплаты по государственному долгу.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Международный валютный фонд решил с ноября уменьшить свои комиссии (charges, surcharges и commitment fees), которые влияют на стоимость ресурсов для развивающихся стран, которые имеют программы финансирования от фонда.

"В сложных глобальных условиях и в период высоких процентных ставок наши государства-члены достигли консенсуса по всеобъемлющему набору мер, который существенно снижает стоимость заимствований, позволяя одновременно сохранить финансовые возможности МВФ для оказания поддержки странам, которые в ней нуждаются. Утвержденные меры снизят стоимость заимствований, которые МВФ предоставляет государствам-членам, на 36%, или примерно на $1,2 млрд в год", - прокомментировала решение МВФ директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Ожидается, что в 2026 финансовом году количество стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, сократится с 20 до 13.

"Наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ уменьшатся где-то на $130 млн. Принимая во внимание будущие транши МВФ по действующей программе, эффект на следующие пять лет - 650-700 млн долл", - сказал исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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