В течение ближайших 5-ти дней в Одесской области и вдоль морского побережья погодные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном «Werner». Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По информации синоптиков на этой неделе, существенных осадков не ожидается, а температурный фон будет иметь тенденцию к снижению, ночью: 3 – 8°, а на выходных местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки 0-2°, днем 13-18°, с постепенным похолоданием до 8-13°.

Температура морской воды составит 18-19°. Волнение моря легкое.





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