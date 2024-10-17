 
Інформація до новини
0
14-10-2024, 16:00

Погоду в Одесі визначатиме антициклон Werner

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В течение ближайших 5-ти дней в Одесской области и вдоль морского побережья погодные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном «Werner».  Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По информации синоптиков на этой неделе, существенных осадков не ожидается, а температурный фон будет иметь тенденцию к снижению, ночью: 3 – 8°, а на выходных местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки 0-2°, днем 13-18°, с постепенным похолоданием до 8-13°.

Температура морской воды составит 18-19°. Волнение моря легкое.


Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 