Европейские министры энергетики обсудят импорт российского природного газа, который продолжает поступать в регион, несмотря на то, что война в Украине продолжается уже третью зиму. Рассматриваются два варианта, но соглашение еще не достигнуто.



Это сообщает Bloomberg



На встрече в Люксембурге 15 октября министры из 27 стран будут обсуждать, насколько регион готов к зиме, ведь ключевое соглашение о транзите газа между Москвой и Киевом завершается 31 декабря. Необходимость обеспечения энергетической безопасности уже заставила блок искать новые источники газа, что вызвало повышение цен на энергоносители и давление на региональную сеть.



Как отмечает Bloomberg, Европе нужно и далее снижать зависимость от российского ископаемого топлива путем снижения потребления газа и ускорения расширения использования возобновляемых источников. Украинский трубопровод является одним из двух маршрутов, которые остались у Европы для российских поставок, хотя экспорт сжиженного природного газа продолжает поступать в больших объемах.



Два варианта



Переговоры по замене транзитных потоков продолжаются, но соглашение, кажется, еще не близко, так как до завершения остается менее чем три месяца. И Киев, и Москва заявили, что готовы найти решение, в котором может быть задействован Азербайджан.



По словам осведомленных анонимных источников, окончательное решение, вероятно, будет принято в последнюю минуту или даже в начале следующего года.



Словакия вместе с Австрией является основным покупателем транзитных потоков и хотела бы использовать этот маршрут. Один из обсуждаемых вариантов — заменить Россию Азербайджаном как поставщиком, но детали, как это будет работать, остаются непонятными. При условиях ограниченного запаса газа экспорт из Азербайджана в Европу потребует обмена с Россией, что делает такую сделку политически спорной.



Другой вариант предусматривает, что азербайджанская SOCAR может взять на себя роль ПАО "Газпром" и продавать газ в Европу, или компания может организовать транзит через Украину.



По словам источников, объем должен составлять около 10-11 миллиардов кубометров, чтобы достигать уровней, необходимых для стабильной транспортировки через большую трубопроводную систему Украины. Меньшие уровни будут означать необходимость закачивания дополнительного газа, что сделало бы операцию нерентабельной.



"Украина должна сама решать, как поступить с трубопроводом, поэтому это также ее ответственность и ее право действовать надлежащим и ответственным образом," - заявила в прошлом месяце глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Москва – ненадежный поставщик?



Отношения между Россией и Украиной были напряжены из-за транзита газа после крушения коммунизма, и споры привели к двум сокращениям поставок в 2006 и 2009 годах.



Европейская комиссия, которая помогала заключать соглашения между двумя странами на протяжении прошлых десятилетий, на этот раз не способствует никаким переговорам. Она неоднократно заявляла, что Европа может выдержать прекращение транзита российского газа через Украину, не рискуя своей безопасностью поставок.



Запасы газа в хранилищах ЕС заполнены, а потоки через украинский маршрут в настоящее время составляют менее чем 5% континентального снабжения. Однако для таких стран, как Словакия и Австрия, поиск новых импортеров может означать более высокие цены, что не популярно среди политиков.



Источник: Антикор