Нобелевскую премию по экономике за 2024 год получили Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон, популярно объяснившие миру, почему одни страны богатеют и развиваются, а другие застревают в прошлом, и почему прогресс и технологии где-то приводят к процветанию наций, а где-то уходят в песок, пишет Би-Би-Си.

отметила Шведская академия наук. «Они показали, насколько важны общественные институты для процветания страны. Общества, где не развит правопорядок, а власти эксплуатируют население, не развиваются и не меняются к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему», —Шведская академия наук.

Асемоглу настолько известен не только в академических, но и в широких кругах, что Нобеля ему прочили уже много лет.

В этом году премия особо актуальна, поскольку на Западе нарастает давление со стороны некоторых политиков на общественные институты, благодаря которым демократические страны добились процветания, как неоднократно доказывали Асемоглу и оба его соавтора.

В США близок к победе на президентских выборах Дональд Трамп, который так и не признал поражение на предыдущих выборах.

В Европе ЕС обвиняет Венгрию, Польшу и другие страны в нарушении фундаментальных прав граждан и наступлении на независимость судов и прессы. Аналогичные нападки со стороны властей Великобритании участились после брексита — правительство ограничило право на протесты и пыталось действовать в обход парламента и Верховного суда.





Книги лауреатов

О том, чем это грозит процветанию, написано в вышедшем 12 лет назад бестселлере Асемоглу и Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

Издатель русскоязычного перевода книги в России, где фамилию американского ученого турецкого происхождения пишут как Аджемоглу, назвал труд «эпохальным».

А в прошлом году Асемоглу — уже в соавторстве с третьим американским лауреатом Джонсоном — выпустил новую книгу — «Власть и прогресс», в которой экономисты популярно излагают, почему технический прогресс не всегда ведет к улучшению качества жизни и укреплению свобод.

Этот вопрос как никогда актуален в эпоху развития искусственного интеллекта и агрессивного использования технологий для влияния на умы населения через соцсети.

Экономическая премия завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Экономика — молодая наука, и в завещании Альфреда Нобеля ничего о ней не говорится. Премия за нее появилась только после того, как в 1968 году центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег в честь своего 300-летия.

Так что формально приз не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом. Он включает денежное вознаграждение примерно в 1 млн долларов и золотую медаль особого дизайна.