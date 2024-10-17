Новые беспилотные электромобили Tesla Cybercab и Robovan стали причиной скандала. Илона Маска обвинили в плагиате, ведь дизайн авто оказался до боли знакомым, передает Фокус.

Сначала о плагиате заявил режиссер известного фильма "Я, робот" Алекс Прояс. На своей странице в соцсети Х он написал: "Привет, Илон. Могу ли я получить свои проекты обратно, пожалуйста?"

По мнению режиссера, новые Tesla Cybercab и Robovan очень похожи на автомобиль и автобус из кинокартины. Стоит отметить, что авто для фильма "Я, робот" создали на базе суперкара Audi R8.

Кроме того, Алекс Прояс обратил внимание, что роботы Optimus на презентации Tesla очень напоминали роботов из его фильма. Да и само мероприятие имело похожее название We, robot ("Мы, робот"). Пока Илон Маск не ответил на обвинения в плагиате.

Впоследствии известный автомобильный сайт Carscoops обратил внимание на сходство Tesla Cybercab и гибридного купе Volkswagen XL1. Два авто имеют очень похожие силуэты и узкие фары, да и двери у обоих поднимаются вверх.

Напомним, что двухместное беспилотное такси Tesla Cybercab и 20-местный электробус Tesla Robovan не имеют руля и педалей и могут передвигаться исключительно на автопилоте. Cybercab планируют запустить в производство с 2026 года и продавать по цене в 30 000 долларов, а Robovan начнут производить несколько позже.