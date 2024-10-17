Забытый жанр фельето́н (фр. feuilleton, от feuille — «лист», «листок») — сатирический жанр художественно-публицистической литературы, высмеивающий порочные явления в общественной жизни.

Почему забытый, да просто потому, что требует от автора мастерства писателя, да еще писателя сатирика, что согласитесь и раньше то встречалось не часто, а сегодня на фоне общего упрощения всего, в том числе и авторского текста, стало просто редчайшим явлением. Достаточно вспомнить, что в жанре фельетона работали А. Чехов, М. Булгаков, И. Ильф и Е. Петров, В. Катаев и другие мастера слова прошлого. С точки зрения В. Катаева фельетон – пограничный жанр, находящейся на стыке публицистики и беллетристики.

Считалось, что фельетон родился на рубеже XVIII и XIX веков, когда французская газета «Journal des Débats» стала выпускать приложение с целью привлечь внимание читателя. Однако есть мнение, что фельетон родился раньше, в эпоху Великой французской революции, как серьезный и самостоятельный жанр.

Итак, предлагаем вам ознакомиться с фельетоном современного автора, на современную тему, но не смотря на все это, сохранившего традиции классического фельетона вековой давности.

Горькая комедия о бюрократии и мошенничестве

Четырёхчленный одночлен

Промозглый зимний день 16 февраля 2024 года, место действия второй этаж Приморского районного суда Одессы.

Судья Кристина Ярема сокрушенно вздохнула, осознавая, что с делом придется основательно повозиться – у истца целых четыре субличности, де еще и подтвержденных зарубежными паспортами: Зоет-Шойхет-Резник-Блюм, на кого выносить решение из этих четырёх, — задача не из легких, это какая-то булгаковщина подумала судья… И вроде преступление налицо, подлог — вот он, выявлен в результате внутренней проверки Главным управлением Государственной миграционной службы Украины еще в 2023 году. Александр Зоет человек без гражданства мошенническим путем в 2012 году получает украинский паспорт. И представитель миграционной службы четко с фактами в руках доказал, что Александр Зоет человек без гражданства Украины и решение об аннулировании его украинского паспорта и депортации его в Молдову вполне законно, но на кого же из этих пятерых выносить решение?!! Судья Кристина Ярема, глядя на исковые бумаги, словно пыталась распутать клубок запутанных детективных историй, что напоминало скорее шахматную партию, чем судебное разбирательство. Первый раз она попыталась вынести решение, но, как это часто бывает в жизни, у судьбы были другие планы. Теперь же, во второй раз, ситуация вновь зашла в тупик: где-то в сознании мутно маячил иск, поданный в Одесский окружной административный суд, как дамоклов меч грозившийся разрубить гордиевой узел накрученных вертлявым Зоетом событий. «Вы сообщите мне о принятом решении?», — с облегчением спросила судья, закрывая судебное заседание…

Что лучше купить, паспорт или титул?

Истец, знатный одесский мошенник и проходимец Александр Зоет, уже успел завоевать местную известность, скорее, даже и печальную славу. Упоминания о его родине, Молдове, вызывали у судейских чиновников легкий недоуменный взгляд, а его бесконечные фамилии — Зоет, Шойхет, Резник, Блюм — выглядели как названия редких коллекционных сортов вин. Однако как наверняка заметит искушенный читатель здесь явно не хватает приставки барон по аналогии с известным винным брендом «барон Филипп де Ротшильд». Но покупая бесконечные паспорта на фиктивные лица, в родной Молдове подсудимый не приобрел ни одного феодального титула, толи поскупился, то ли попросту не позаботился об этом, то-ли просто не знал, что так можно. Совсем другое дело гражданин Андрей Морару — начальник управления по делам иностранцев и лиц без гражданства управления ГМСУ в Одесской области, тот давно себя представляет молдавским князем, правда имеется ли у него жалованная грамота о том, что он действительно «молдавский господарь» история умалчивает. Однако речь о нем и прочих феодальных титулах, а именно «Граф», у нас еще впереди.

Как литовский застройщик квартирами в одесском ЖК торговал

Еще на этапе постройки ЖК «Граф» на Вице-адмирала Азарова, 6, разделили между компанией «Ханбер» и кооперативом «Екодом-1». Стороны распределили площади по своему усмотрению. Но литовский застройщик столкнулся с конфликтами с партнерами и начал борьбу за проданные помещения «Екодом-1». В результате — в суде несколько десятков дел по этому дому. Кроме того, застройщик незаконно увеличил этажность здания и построил коттеджи на крыше. Бескорыстная борьба за денежные знаки Гердаса Дубрицкаса от уже проданных квартир ставила в двусмысленное положение покупателей, уже отдавших свои кровные. Люди роптали… Вот тут-то и появился на «сцене» Александр Зоет. Он активно бросился защищать права жильцов. Ну а те, увидев такую прыть, доверили ему возглавить вновь созданное объединение совладельцев многоквартирного дома.

Народный печальник

Зоет-Шойхет-Резник-Блюм, привычно старавшийся изо всех сил стараться обворожительным. Лицо его выглядело как у опытного актёра, который знает, как покорить зрителя. Митинг против жуликоватого прибалтийского застройщика Дубрицкаса — это была его сцена, где он играл главную роль, обольщая своей неуёмной решительностью жильцов жилого комплекса. «Мы отказываемся сдаваться!», — в революционном порыве восклицал Зоет. Печальные глаза обманутых жильцов ЖК «Граф», мало по малу проникались доверием аферисту… Александр Зоет, казалось, только и ждал этого момента, чтобы рассказать о своих «подвигах». На широкую публику в его арсенале были речи о правозащитной деятельности и борьбе с недобросовестными застройщиками, в узком кругу «деловых людей» он цветасто расписывал свои достижения в мировом движении контрабандистов, за что якобы в нескольких странах объявлен в розыск, и теперь он туда невъездной. Такой вот он серьёзный игрок мирового уровня! Не пристало ему мол шарить по карманам доверчивой публики в поисках вожделенной мелочи. «Если уж делать, то по большому!», — набивал себе цену аферист. На деле же он самым мелочным образом воспользовался оказанным доверием жильцов. Его действия в качестве председателя ОСМД были более чем преступны и беспринципны — Зоет не гнушался ничем! Он беспощадно обирал кассу ЖК выписывая подложную отчетность: «я стригу этих овец», — гаденько хихикая хвастался Зоет. Надежды жильцов ЖК «Граф» тухли, которые, казалось, потерялись в водовороте судебных разбирательств.

И вот — новый поворот, новые интриги. Зарубежная эпопея Зоета, следователи и аресты в Главном управлении Государственной миграционной службы Украины… Обо всём этом и многом другом читайте в продолжении этой увлекательнейшей истории в наших следующих выпусках.