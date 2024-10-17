Российские войска приближаются к Покровску на востоке Украины, ставя под угрозу добычу коксующегося угля, необходимого для украинской металлургической промышленности.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Шахта, которая расположена примерно в 10 км к западу от Покровска, является единственным в Украине источником угля, используемого для производства кокса - ключевого компонента в сталелитейном производстве. Металлургия является второй по значению после сельского хозяйства отраслью, приносящей Украине валюту.

Глава ассоциации украинских металлургов Александр Каленков предупреждает, что потеря Покровской шахты может привести к значительному сокращению производства стали.

По его словам, ожидалось производство до 7,5 миллиона тонн стали в 2024 году и 10 миллионов в 2025 году, но в случае потери Покровска этот показатель может упасть до 2-3 миллионов тонн, что на 50 и 70% меньше.

Проблему обостряет сложность импорта угля из-за военных рисков и то, что украинские порты больше приспособлены для экспорта, а не для импорта. В то же время импорт угля, по словам Каленкова, повысит затраты на производство.

Альтернативными источниками угля могут стать США и африканские страны, включая Южную Африку. Некоторые предприятия, такие как "АрселорМиттал Кривой Рог", уже накапливают запасы на случай перебоев в поставках.

Источник в сталелитейной промышленности сообщил, что производители надеются найти альтернативные источники коксующегося угля в других регионах Украины, если шахты в Покровске будут захвачены, но импорт, несомненно, будет необходим. Это увеличит затраты на производство, делая украинскую сталь менее конкурентоспособной.

Напомним:

Бизнес-ассоциации призывают правительство Украины разработать и принять целесообразный механизм экономического бронирования на фоне мобилизации работников.

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