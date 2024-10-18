Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен действующему народному депутату. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным украинских изданий, речь идет об представительнице партии “Слуга народа” Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия — Кормышкина).

Как сообщает САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

За полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.

Аллахвердиева экономист по специальности — она окончила Николаевскую государственную аграрную академию (специальность Учет и аудит).

До избрания в Раду работала в нескольких страховых компаниях: занимала должность директора Николаевской областной дирекции страховой компании Уника, была заместителем директора по развитию в Николаевском филиале страховой фирмы ИНГО Украина” и замдиректора Николаевского городского страхового агентства Инкомстрах.

В парламенте девятого созыва входит в состав фракции Слуга народа и является членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.





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