В полиции напомнили, что обязательный технический контроль должны проходить грузовые автомобили, автобусы, транспортные средства, перевозящие опасные грузы, и легковые автомобили, используемые для получения прибыли, в частности такси. Контроль осуществляют сертифицированные организации, имеющие соответствующее оборудование.

Во время процедуры ОТК проверяются тормозная система и рулевое управление, пневматические шины и колеса, светопропускание стекла, исправность наружных приборов. Если у транспортного средства газобаллонное оборудование, его тоже тщательно диагностируют.

Проходить ОТК необхожимо:

каждые два года – легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним – со сроком эксплуатации более двух лет.

ежегодно – грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, прицепы к ним, такси – независимо от срока эксплуатации.

дважды в год – автобусы, специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы независимо от срока эксплуатации.

Результаты вносятся в специальную электронную форму протокола ОТК. Проверить силу документа можно онлайн на странице Главного сервисного центра МВД через сервис «Проверка протокола ОТК». Протоколы ОТК, изданные после 9 февраля 2024 г., можно также проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на документе.





источник