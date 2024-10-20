Интервью с @OLEG_STARIKOV
00:00 Начало 1:07 Количество перешло в КАЧЕСТВО
4:00 Два способа ОСТАНОВИТЬ противника
5:28 Кризисы на многих направлениях
7:00 ОП выбрало Курское направление
8:53 Это уже было в 1918 году
9:45 Ситуация в Покровске.
11:41 ШОК от потерь!
13:00 Потери в городах ВЫШЕ!
15:30 О мирном население
16:32 Наступление на Запорожье
18:45 Армия живет по своим законам
20:45 Срок 15 суток!
21:26 Растягивание Юг - Север
23:00 О селе, которое отбили ГУР
24:37 Задачи ПРОЛОМА у ВС РФ не стоит
26:20 Курское направление СКУКОЖИЛОСЬ
26:53 Ввод войск в Украину
29:10 Видеть не значит ЗНАТЬ
34:06 Вьетнамизация войны. Темпы Путина
37:40 Войска КНДР и война в Азии
40:30 Многосторонний характер войны
43:20 Корейский ШУМ
46:10 Полигон мирового ВПК
48:09 Ядрена бомба не прошла
49:50 Военные угрожают блогерам
53:30 Рекруты и ОПРИЧНИКИ
54:48 За что мы воюем?
56:55 Государство важнее человека
58:09 План победы отвергли
1:00:05 Отношение к перемирию
1:02:00 Математика Ллойда Остина