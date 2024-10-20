



Интервью с ‪@OLEG_STARIKOV‬

00:00 Начало 1:07 Количество перешло в КАЧЕСТВО

4:00 Два способа ОСТАНОВИТЬ противника

5:28 Кризисы на многих направлениях

7:00 ОП выбрало Курское направление

8:53 Это уже было в 1918 году

9:45 Ситуация в Покровске.

11:41 ШОК от потерь!

13:00 Потери в городах ВЫШЕ!

15:30 О мирном население

16:32 Наступление на Запорожье

18:45 Армия живет по своим законам

20:45 Срок 15 суток!

21:26 Растягивание Юг - Север

23:00 О селе, которое отбили ГУР

24:37 Задачи ПРОЛОМА у ВС РФ не стоит

26:20 Курское направление СКУКОЖИЛОСЬ

26:53 Ввод войск в Украину

29:10 Видеть не значит ЗНАТЬ

34:06 Вьетнамизация войны. Темпы Путина

37:40 Войска КНДР и война в Азии

40:30 Многосторонний характер войны

43:20 Корейский ШУМ

46:10 Полигон мирового ВПК

48:09 Ядрена бомба не прошла

49:50 Военные угрожают блогерам

53:30 Рекруты и ОПРИЧНИКИ

54:48 За что мы воюем?

56:55 Государство важнее человека

58:09 План победы отвергли

1:00:05 Отношение к перемирию

1:02:00 Математика Ллойда Остина