В Одесской области на обочине дороги обнаружили “Теслу”, стоящую на аварийных проблесковых маяках, а рядом с автомобилем — труп Геннадия Бейбутяна. Это местный бизнесмен, который возглавлял одну из организаций “добровольных помощников” полиции, которые в том числе помогают ТЦК проводить принудительную уличную мобилизацию. По данным СМИ, тело Бейбутяна с огнестрельными ранениями нашли между посёлками Червоный Хутор и Таирово, это примерно в 12 километрах от Одессы. Полиция разыскивает причастных к убийству.

По данным одесских пабликов, Бейбутян являлся владельцем бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, главой дачного кооператива “Лагуна” и общественного формирования “Подразделение содействия правоохранительным органам” (ПСПО).

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