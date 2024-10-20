 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 10:00

Під Одесою застрелили бізнесмена, який допомагав ТЦК проводити мобілізацію

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В Одесской области на обочине дороги обнаружили “Теслу”, стоящую на аварийных проблесковых маяках, а рядом с автомобилем — труп Геннадия Бейбутяна. Это местный бизнесмен, который возглавлял одну из организаций “добровольных помощников” полиции, которые в том числе помогают ТЦК проводить принудительную уличную мобилизацию.  По данным СМИ, тело Бейбутяна с огнестрельными ранениями нашли между посёлками Червоный Хутор и Таирово, это примерно в 12 километрах от Одессы. Полиция разыскивает причастных к убийству.

По данным одесских пабликов, Бейбутян являлся владельцем бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, главой дачного кооператива “Лагуна” и общественного формирования “Подразделение содействия правоохранительным органам” (ПСПО).

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 