Президент Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессмен Джерри Коннолли считает, что об открытии пути Украины в НАТО стоит говорить после восстановления украинского суверенитета над ее территориями.
Об этом Коннолли сказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".
Коннолли сказал, что приглашение Украине на вступление в НАТО не выдают прямо сейчас, потому что "сейчас ведется война".
Он заверил, что понимает "определенную спешку и нетерпеливость со стороны украинцев".
Он добавил, что считает лучшим вариантом присоединение всей Украины к НАТО, а какой-то ее части – вариант, который непублично обсуждают западные чиновники.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, которые обсуждают идею территориальных уступок Украины в обмен на вступление в НАТО, не говорили с ним по этому вопросу, потому что боятся.
А французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО.