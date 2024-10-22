Директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Валерий Иванов отметил, что по состоянию на сегодняшний день подготовлены к работе все котельные, находящиеся на балансе предприятия. По его словам:
Анна Позднякова так же акцентировала, что тариф для бытовых потребителей остается на уровне, который был установлен на 24 февраля 2022 года, и составляет 1813 грн/Гкалл.
Что касается непосредственной даты старта запуска котельных в работу, то согласно действующему законодательству, отопительный период начинается после соответствующего распоряжения Одесского городского головы, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия и ниже. При таких температурных показателях предприятие начнет обеспечивать теплом сначала социальные объекты, впоследствии — бытовых потребителей. Если ориентироваться на данные Гидрометцентра, можно констатировать, что отопительный сезон в Одессе начнется в ноябре, отметила чиновник.