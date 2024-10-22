Директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Валерий Иванов отметил, что по состоянию на сегодняшний день подготовлены к работе все котельные, находящиеся на балансе предприятия. По его словам:

Согласно графику, выполнено опрессовка поверхностей нагрева всех котлов котельных предприятия, устранены обнаруженные повреждения по всем котельным, выполнена гидравлическая опрессовка всех тепловых сетей.

Анна Позднякова так же акцентировала, что тариф для бытовых потребителей остается на уровне, который был установлен на 24 февраля 2022 года, и составляет 1813 грн/Гкалл.

Что касается непосредственной даты старта запуска котельных в работу, то согласно действующему законодательству, отопительный период начинается после соответствующего распоряжения Одесского городского головы, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия и ниже. При таких температурных показателях предприятие начнет обеспечивать теплом сначала социальные объекты, впоследствии — бытовых потребителей. Если ориентироваться на данные Гидрометцентра, можно констатировать, что отопительный сезон в Одессе начнется в ноябре, отметила чиновник.





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