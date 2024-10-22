За последнюю неделю биткойн вырос на 9 %, а с момента сентябрьского минимума - на 31 %, поскольку рынки делают ставку на возможную победу Трампа на выборах в США 5 ноября.

Крупнейший в мире цифровой токен превысил отметку в 69 000 долларов США, а затем отступил до 67 000 долларов США в понедельник, что является самым высоким уровнем с 31 июля.

В евро биткойн в понедельник ненадолго поднялся выше 64 000 евро, а во вторник в 5:20 утра по центральноевропейскому времени отступил до отметки чуть выше 62 300 евро.

Цена биткойна сейчас всего на 8 % ниже исторического максимума в 73 000 долларов (64 700 евро), установленного в марте, когда оптимизм, связанный с утверждением спотового ETF биткойна, и ожидание крупного события по снижению курса биткойна вдвое в апреле способствовали ралли.

Предстоящие выборы в США и смягчение денежно-кредитной политики центральных банков поддерживают этот восходящий импульс с сентября.

Торговля Трампом

Недавний взлет биткойна во многом объясняется так называемой "торговлей Трампом" - тенденцией финансового рынка, отражающей сценарий, при котором кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на президентских выборах в США 5 ноября.

Бывший президент США был заметно настроен в пользу криптовалют, пообещав на конференции Bitcoin 2024 сделать Соединенные Штаты "криптостолицей планеты" и позиционировать биткойн как глобальную сверхдержаву.

Трамп также поклялся уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, пообещав в случае переизбрания "назначить председателя SEC, который будет строить будущее, а не блокировать его".

По данным Bloomberg, за шесть дней до 18 октября чистый приток средств в американские спотовые биткоин-фонды ETF составил почти 2,4 млрд долларов (59 млрд евро).

Биткойн-инвесторы накапливают активы, связанные с биткойном, предполагая, что криптовалютное регулирование в США будет более благоприятным при администрации Трампа, чем при Камале Харрис.

Последние опросы показывают, что борьба между двумя кандидатами очень близка, но рынки ставок изменились в пользу победы Трампа, что повлияло на тенденции финансового рынка в сторону активов, которые могут выиграть от предложенных им изменений в политике.

Некоторые аналитики прогнозируют, что биткойн может достичь отметки в 100 000 долларов (92 000 евро), но другие предупреждают, что тарифная политика Трампа может вновь вызвать инфляционное давление, что может негативно сказаться на криптовалютных рынках.

Недавно во время мероприятия в Экономическом клубе Чикаго Трамп заявил: "Самое красивое слово в словаре - это тариф",

Макроэкономическая среда, благоприятная для биткоина

В 2024 году наблюдается возрождение энтузиазма в отношении криптовалют, а биткойн вырос на 59 % за год.

Глобальный макроэкономический фон также сыграл ключевую роль в росте криптовалютных рынков, в частности цен на биткойн.

Криптовалюты, известные своим рискованным профилем, пережили значительные перепады на фоне циклов смягчения политики центральных банков, особенно после изменения политики Федеральной резервной системы. Биткойн исторически имеет тенденцию к росту в периоды смягчения монетарной политики ФРС.

Во время пандемии 2020 года цена биткойна взлетела на 1 600 %, превысив 64 000 долларов в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим годом.

Недавние масштабные меры стимулирования, принятые Китаем, а также признаки ускоренного снижения ставок другими крупными центральными банками, возможно, еще больше способствовали ралли биткоина.

Проще говоря, свободная ликвидность стала основным фактором роста криптовалютных рынков.





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